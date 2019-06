Shenmue 3 | diamo uno sguardo ad una serie di video di gameplay

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Dopo aver presentato il gioco durante la conferenza PC Gaming Show tenutasi all'E3, IGN Japan ha potuto testare con mano la demo di3.I trepubblicati dal sito mostrano diverse attività che il nostro Ryo Hazuki potrà fare nel gioco. Il primo filmato ci consente di dare unoad alcuni mini giochi disponibili: ovviamente non mancherà il distributore di Gacha, quelle palline colorate che contengono sorprese.Il secondoinvece mostra l'allenamento: Ryo potrà partecipare ad unadi attività che miglioreranno la sua forza e la sua resistenza. C'è una vasta scelta di esercizi ginnici da provare. In seguito il protagonista sarà in grado di confrontarsi con allievi e maestri in unadi combattimenti.Leggi altro...