ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Stanno facendo il giro del mondo gli scatti pubblicati dalla pagina Facebook “Unprofessional Madman” che immortalano l’attore libaneseassieme ad alcune fan e evidenziano un dettaglio che ha fatto scalpore: lui infatti, nel mettersi in posa, non lemai. Si accosta ma non poggia mai le mani sui loro fianchi o sulle spalle. La notizia è stata accolta con entusiasmo sui social, dove in tantissimi hanno esaltato la sua educazione e gentilezza: “È troppo puro per questo mondo”, “è un dono di Dio”. FQ Magazine Mahieu Maurice, il campione di base jumping sbaglia traiettoria e si schianta contro una roccia spezzandosi una gamba Questo suo distacco però, non è dovuto solo alla sua buona educazione ma anche al fatto che l’attore ha avuto una vita privata ...

ilpost : Dovremmo volere più bene a Keanu Reeves - NetflixIT : Possono confermare o ribaltare il risultato: ??Keanu Reeves in #FinchéForseNonViSepari ??@BorgheseAle in 4 ristoranti - Noovyis : Un nuovo post (Keanu Reeves non tocca le donne: ecco perché) è stato pubblicato su Playhitmusic - -