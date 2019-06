Francesca De André su Instagram commenta il suo percorso al GF | ' Sono stata vera'

Live – Non è la D’Urso : Gennaro Lillio e Francesca De André affronteranno le sfere : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio Chiusa l’esperienza al Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono pronti a presenziare alla tredicesima puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera su Canale 5. Ospiti di Barbara D’Urso, i due ex concorrenti del reality show affronteranno gli opinionisti nascosti dietro le ormai note cinque sfere del programma ed avranno modo di parlare della loro relazione, ...

“Notte folle”. Francesca De André e Gennaro - cosa è successo finito il GF : Il Grande Fratello 16 ha chiuso i battenti lunedì sera. Alla fine ha vinto Martina Nasoni, ma la concorrente più chiacchierata di questa edizione è stata sicuramente Francesca De André. Che si è distinta anche nell’ultima diretta, oltre ad aver avuto accesissime discussioni nella Casa (e a distanza, in studio, con Cristiano Malgioglio) con più di un coinquilino. Ma lo scontro più duro è stato sicuramente quello con Mila Suarez e ha avuto il suo ...

Taylor Mega vs. Francesca De Andrè : "Asfaltata due volte - la terza mi sembra eccessiva" : Il Grande Fratello 16 è finito, ma chi ha battagliato dentro e fuori la Casa Mediaset continua a bisticciare, almeno tramite social. Taylor Mega, co-protagonista di uno scontro all'ultimo insulto nel corso della finalissima di lunedì scorso, ha infatti replicato a Francesca De Andrè, nemica giurata numero uno che ha proseguito nei suoi attacchi anche una volta uscita. Tramite Instagram Stories, la Mega ha provato a sotterrare l'ascia di ...

Francesca De André fa mea culpa : "so di non essere stata leggera" : Tornata alla vita 'reale' una volta uscita dal Grande Fratello, Francesca De André, nel bene e nel male indicussa protagonista del reality di Canale 5, ha affidato ai social i primi pensieri. La figlia di Cristiano, nipote dell'indimenticato Fabrizio, si è cosparsa in parte il capo di cenere, ammettendo quella 'pesantezza' di fondo che ad un passo dal traguardo l'ha vista andare incontro ad un'eliminazione.prosegui la letturaFrancesca De ...

Grande Fratello - Francesca De André sui social : "Non sono stata leggera - ho passato momenti molto difficili" : "Eccoci qua…! sono tornata", ha esordito sul suo profilo Instagram Francesca De André dopo l'uscita dal Grande Fratello. "Ringrazio di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata" ha scritto la nipote di Faber, che è stata sicuramente uno dei personaggi più d

Grande Fratello : la famiglia di Gennaro Lillio ostacola l'amore con Francesca De Andrè? : La famiglia di Gennaro Lillio non sembra entusiasta della sua conoscenza con Francesca De Andrè e si allinea agli utenti del web che criticano la gieffina.

Francesca De André fa pace con Malgioglio al GF16 : 'Ho dato il peggio - non sono cattiva' : Francesca De André, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello 16 ad un passo dal traguardo finale, è arrivata negli studi del programma. Qui la gieffina ha avuto modo di confrontarsi con Cristiano Malgioglio e di fare pace con lui dopo settimane di tensioni e scontri a distanza. La 29enne genovese è stata accolta dal calore del pubblico, nonostante sia stata la concorrente più discussa e criticata di questa sedicesima edizione del reality ...