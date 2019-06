Facebook ti pagherà per monitorare come usi il tuo smartphone

wired

(Di mercoledì 12 giugno 2019)Study (immagine:ci riprova, nonostante all’inizio dell’anno il social network di Menlo Park abbia sospeso il suo programma di monitoraggio, dietro pagamento, delle abitudini sul social degli utenti: in queste ore ha presentato una nuova applicazione che tornerà a spiare gli utenti che decideranno di adoperarla. Study, così si chiama l’app, monitorerà le abitudini dell’utente che la installerà controllando quali altre applicazioni sono presenti sul dispositivo, il tempo trascorso utilizzandole, la nazione in cui si trova l’utente e i dati aggiuntivi che le app potrebbero rivelare. I messaggi privati, le password e i siti web visitati dall’utente non verranno però rilevati né analizzati dall’applicazione di, fanno sapere da Menlo Park, consapevoli delle reazioni che una tale iniziativa avrebbe attirato.si diceva, questa ...

