EURO 2020 | biglietti in vendita | 300 mila richieste in un’ora

Qualificazioni EURO 2020 - vincono bene Francia e Germania : Goleada della Germania, nel suo girone di qualificazione a Euro 2020: Reus e Gnabry, con una doppietta a testa, hanno dato forma all'8-0 con cui i tedeschi hanno sconfitto l'Estonia. Le altre reti, per la nazionale di Loew, sono arrivate da Goretzka, Gundogan, Werner e Sanè. Nel girone la Germania ha ora 9 punti, tre meno dell'Irlanda del Nod. Vittoria rotonda anche per la Francia, contro la fragile Andorra. I campioni del mondo si sono ...

EURO 2020 : Nazionale. Italia-Bosnia 2-1 - decide Verratti : L'Italia vince in rimonta e fa un altro passo verso Euro 2020: quarta partita e quarto successo per gli azzurri nel girone J di qualificazione

EURO 2020. Italia è sempre nel top Mondiale : Super Italia. La Nazionale del Mancio batte 2-1 la Bosnia in una partita di qualificazione a Euro 2020. I gol

Classifiche e risultati Qualificazioni EUROpei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Qualificazioni EURO 2020 : l'Italia vince 2-1 sulla Bosnia e rafforza il primato nel girone : Nella quarta gara del girone di qualificazione ad Euro 2020, giocata a Torino, l’Italia di Roberto Mancini vince contro la Bosnia-Erzegovina imponendosi in rimonta per 2-1. Un successo che fa fare un passo importante verso la qualificazione agli Europei per gli azzurri. Italia-Bosnia Erzegovina: scontro tra colossi La Bosnia di Edin Dzeko e Miralem Pjanic sfidava l'Italia allo Juventus Stadium di Torino per tentare di avvicinarla nella ...

L’Italia ribalta anche la Bosnia - EURO 2020 e’ vicino : L'Italia batte in rimonta per 2-1 la Bosnia nel torneo di qualificazione per Euro 2020 e rimane a punteggio pieno. E' prima del suo girone con 12 punti in 4 incontri e compie un grosso passanti avanti verso la qualificazione. Non c'e' tre senza quattro. L'Italia batte anche la Bosnia (2-1) e centra la quarta vittoria consecutiva in quest'inizio di cammino verso Euro 2020. All'Allianz Stadium di Torino, Dzeko porta avanti i Bosniaci nel primo ...

Qualificazioni EURO 2020 – La situazione del girone dell’Italia - la Finlandia a caccia degli azzurri : La Nazionale di Mancini comanda il Gruppo J a punteggio pieno dopo quattro giornata, dietro gli azzurri c’è la Finlandia L’Italia stende la Bosnia all’Allianz Stadium e prosegue la sua marcia in testa al Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020, in programma esattamente tra un anno. Gli azzurri superano Dzeko e compagni con il punteggio di 2-1, ricacciandoli al penultimo posto in classifica a meno otto. In seconda ...

Qualificazioni EUROpei calcio 2020. Roberto Mancini : “Vittoria meritata - dominata la ripresa. Italia squadra di prima fascia” : L’Italia continua a viaggiare a mille, gli azzurri hanno sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-1 e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. La nostra Nazionale si conferma al comando del girone J a punteggio pieno con tre lunghezze di vantaggio sulla Finlandia, 8 sulla Grecia e sugli avversari odierni. Il CT Roberto Mancini ha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “Le partite ...

L’Italia ha battuto 2-1 la Bosnia nelle Qualificazioni agli EUROpei del 2020 : La Nazionale maschile di calcio ha pareggiato 1-1 con la Bosnia all’Allianz Stadium di Torino nella quarta giornata delle Qualificazioni agli Europei del 2020. La Bosnia ha segnato per prima, al 32′, con Dzeko. L’Italia ha poi recuperato nei primi

Qualificazioni EUROpei calcio 2020 - Italia-Bosnia 2-1 : Verratti e Insigne fanno volare gli azzurri - quarta vittoria di fila : L’Italia ha sconfitto la Bosnia-Erzegovina per 2-1 e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri hanno trionfato all’Allianz Stadium di Torino e proseguono nel loro cammino immacolato: primo posto nel gruppo J a punteggio pieno con tre punti di vantaggio sulla Finlandia (2-0 in Liechtenstein) e addirittura 8 sugli avversari odierni e sulla Grecia (clamoroso ko in Armenia ...

Risultati qualificazioni EUROpei 2020/ Azzurri sotto a Torino - diretta gol live : Risultati qualificazioni Europei 2020: classifiche dei gironi, diretta gol live delle partite in programma oggi, martedì 11 giugno, Italia compresa,.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020/ Diretta gol live : via alle partite serali! : RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: classifiche dei gironi, Diretta gol live delle partite in programma oggi, martedì 11 giugno, Italia compresa,.

EURO 2020 – Turchia derisa e umiliata in Islanda : al ritorno si prepara la ‘vendetta’ : Non si placa la querelle fra Islanda e Turchia, diventata ormai un caso diplomatico: i giocatori nord Europei rischiano una brutta sorpresa ad Ankara Quanto accaduto fra Islanda e Turchia ha già lasciato i ‘confini calcistici’ da tempo, diventando ormai un caso diplomatico. I giocatori della Turchia, una volta sbarcati in aeroporto, sono stati sottoposti a 180 minuti di ispezione certosina dei bagagli e dei passaporti, attesa lunga, ...