Disabili | la scuola non è ancora inclusiva Ecco perché andremo a una ‘festa speciale’

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nonostante tutto, il 13 giugno saremo, per il 15esimo anno, a condividere una festa speciale. Una festa nata per caso, anzi per reazione, una sana e civile reazione ad una famiglia “distratta” che aveva dimenticato di invitare ad una festa di compleanno un bambino disabile. Da oltre 15 anni abbiamo, insieme alle famiglie dell’associazione Tutti a, cercato di raccogliere idee, informazioni, organizzato proteste pubbliche civili non violente sempre con un unico intento: proteggere idalla ignavia di tanti. Proteggere i nostri figlidall’ipocrisia soprattutto di chi non si occupa deimolto “occupato” da se stesso. Sarebbe possibile stilare un lungo e miserevole elenco di politici in questi ultimi anni che hanno scimmiottato interesse per latà. Di recente, i leader del governo in carica, che avevano minacciato di non approvare l’ultima ...

