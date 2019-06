A 18 anni da Torri Gemelle identificata vittima 1 643

ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Lo strazio senza fine dell'11 settembre. A quasi 20dagli attacchi che hanno sconvolto l'America e il mondo e' statala1.643. E' un uomo, il cui nome pero' non e' stato ancora diffuso dalle autorita'. Il riconoscimento e' stato possibile tramite test del dna condotti su resti rinvenuti nel 2013, dodicidopo il crollo delle. Si tratta della primadal luglio 2018, quando le analisi - ben 12 esami del dna - portarono a riconoscere il 26enne Scott Michael Johnson. Ma per i medici la strada e' ancora lunga: nonostante le avanzate tecnologie e glitrascorsi restano ancora senza nome il 40% delle 2.753 persone scomparse negli attacchi. Il lavoro pero' va avanti senza sosta per analizzare le miriadi di frammenti rinvenuti tra le macerie di Ground Zero.L'obiettivo e' attribuire un'identita' alle vittime per permettere ...

