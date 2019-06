Tensione a Torino | disordini tifosi | ultrà Bosnia fanno esplodere petardi

Clamoroso in casa Torino : rissa in allenamento - Tensione altissima [VIDEO] : Clamoroso in casa Torino, nelle ultime ore è andato in scena un violento litigio in allenamento tra il portiere Sirigu ed il centrocampista Rincon, immediato l’intervento dei compagni a dividere i due. Il battibecco è stato documentato da un video che sta circolando sul web nelle ultime ore, dopo la lite il portiere si toglie i guanti, li butta a terra e lascia il campo. Il video è diventato ben presto virale soprattutto tra i tifosi ...

Primo Maggio - Tensione a Torino | Foto Cgil : Pil? Ok ma indietro | Uil : preoccupati : Nel capoluogo piemontese carica della polizia su un gruppo di No Tav. tensione con i militanti Pd. Alcuni rider contestano sindacati e istituzioni. A Bologna l'allarme del leader della Cgil che poi apre a un sindacato unico.

