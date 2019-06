Pogba non ci sta | arriva lo sfogo del calciatore | “Io giudicato diversamente”

calcioweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) E alla fine si è sfogato. Paulnon riusciva più a tenersi tutto dentro, in seguito alle numerose critiche piovute da tifosi e non sin da quando è al Manchester United. Dopo le grandi annate alla Juve, infatti, il centrocampista ha vissuto periodi altalenanti coi Red Devils. “Il mio acquisto fu all’epoca il più caro di sempre e questo ha fatto sì che io vengadiversamente: una buona partita diventa una partita normale e una grande prestazione viene vista come buona“, le sue parole in un’intervista concessa per il podcast ‘Lifetimes’. “La cifra del mio trasferimento è grossa e la gente si aspetta di più. Sapevo che le pressioni sarebbero state enormi ma non pensavo chessero così tanti commenti negativi, non mi aspettavo che il costo del cartellino cambiasse così tanto per la gente. Forse pensano che quei soldi li abbia ...

