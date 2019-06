Le novità di Ubisoft all’E3 2019

Ecco tutte le novità su Uplay+ - il servizio in abbonamento di Ubisoft : In occasione dell'E3, Ubisoft ha annunciato Uplay+, il suo nuovo servizio in abbonamento che sarà disponibile dal 3 settembre 2019 per Windows PC. Attraverso un comunicato stampa ora Ubisoft entra nel dettaglio di questa offerta descrivendo tutti i contenuti che saranno disponibili per coloro che sottoscriveranno l'abbonamento.Al costo di 14.99€ al mese, i giocatori avranno accesso illimitato a oltre 100 giochi, tra cui tutte le ultime ...