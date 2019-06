Lara Comi rinuncio al seggio in Ue Indagata per tangenti Lombardia | io

Lara Comi fuori dall'Europarlamento - tutta la verità : "La mia richiesta a Silvio Berlusconi" : "Cara Lara, prendo atto con profondo rispetto della tua scelta di rinunciare a rimanere nel Parlamento Europeo, nonostante il tuo ottimo risultato elettorale, conquistato in una situazione difficile". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera inviata a Lara Comi. "Compren

Elezioni europee - l’indagata Lara Comi : “No a incarichi politici - voglio essere libera di difendermi dalle accuse” : Silvio Berlusconi le ha chiesto di restare, Lara Comi ha rinunciato. Motivo? Vuole essere libera da ruoli politici per difendersi dalle accuse di finanziamento illecito e truffa per cui è indagata nell’inchiesta sulle presunte tangenti in Lombardia. O, almeno, questa è la versione che i diretti interessati hanno consegnato alle agenzie di stampa. Candidata per Forza Italia alle Elezioni europee nella circoscrizione Nord Ovest, ...

Silvio Berlusconi nega il Parlamento europeo a Lara Comi : al suo posto ci va il Cav : Lara Comi non tornerà a Bruxelles, almeno non nel suo vecchio ruolo di europarlamentare. L'ha deciso Silvio Berlusconi, che ha tutte le intenzioni - fa sapere Il Corriere della Sera - di "mettersi a disposizione del Paese e dell'Europa", perché "nessuno ha la sua esperienza". Al posto della Comi - c

Tangenti Milano - il verbale dell’arrestata : “Lara Comi a pranzo con Caianiello discuteva di società per transito soldi” : Siamo a fine settembre 2018, durante il congresso del Partito popolare europeo. L’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi è pranzo con Nino Caianiello, l’uomo ritenuto dalla Procura il “burattinaio” del sistema di Tangenti, nomine e appalti pilotati e finanziamenti illeciti venuto a galla il 7 maggio scorso con il blitz della Dda di Milano che ha portato a 43 misure cautelari. Insieme a loro c’è anche Carmine Gorrasi, ex ...

Fontana indagato - il verbale : “Lara Comi mi diceva di rivolgermi a Caianiello se avevo qualche problema” : Gioacchino Caianiello, il politico considerato burattinaio del sistema di favori e tangenti nell’ambito della maxi inchiesta della Dda di Milano, “è coordinatore ‘di fatto’ di Forza Italia a Varese e la stessa coordinatrice Lara Comi se avevo qualche problema mi diceva sempre di rivolgermi a lui”. Così il governatore lombardo Attilio Fontana – indagato per abuso d’ufficio nell’ambito ...

Tangenti Lombardia - Fontana ai pm : «Lara Comi mi diceva di rivolgermi a Caianiello» : Il verbale dell’interrogatorio del governatore lombardo,. indagato per abuso d’ufficio. Il presunto burattinaio della maxi inchiesta «è coordinatore “di fatto” di Forza Italia a Varese»

Elezioni europee - Lara Comi (Fi) : “Sono referendum su governo - Fi in Ue conta più di Lega e M5s” : L'eurodeputata di Forza Italia uscente Lara Comi si prepara alle Elezioni europee del 26 maggio definendole le più importanti di sempre e condividendo la lettura secondo cui quello di domenica sarà anche un referendum sul governo. Per quanto riguarda il futuro in Ue, Comi si dice convinta che Fi continuerà a essere decisiva, al contrario di "Lega e Movimento 5 Stelle che rimarranno comunque il quarto e il quinto partito".Continua a leggere

Lara Comi indagata : cos’è il finanziamento illecito ai partiti e inchiesta : Lara Comi indagata: cos’è il finanziamento illecito ai partiti e inchiesta Lara Comi è un’eurodeputata al Parlamento europeo in quota Forza Italia e alle elezioni europee è candidata nella circoscrizione Nord-Ovest, ovviamente nella lista FI. Lara Comi è al centro di un’indagine di finanziamento illecito ai partiti, cuore di una più grande inchiesta incentrata sui rapporti tra politici, imprenditori e amministratori tra Lombardia e ...

TANGENTI - Lara Comi INDAGATA/ "Non sono finanziamenti occulti ma compensi" : LARA COMI INDAGATA per finanziamento illecito, 'prese soldi da Bonometti'. La replica "è una accusa assurda, compensi veri'. Caos TANGENTI Lombardia

Lara Comi indagata per finanziamento illecito - al vaglio dei pm altri versamenti : nel mirino 40mila euro da imprenditore : Circa 31mila euro dal presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, quasi 38mila dall’ente Afol Città metropolitana: sono questi i finanziamenti illeciti che la Procura di Milano contesta all’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi. La novità, però, è che quei 70mila euro complessivi potrebbero non essere gli unici soldi ricevuti dall’esponente berlusconiana. Perché oltre alla cifra ricevuta attraverso la sua società di ...

Di cosa è accusata Lara Comi : Per finanziare la sua campagna elettorale in vista del voto europeo, Lara Comi si sarebbe fatta versare 31 mila euro 'mascherati' da consulenze fittizie dall'imprenditore e presidente della Confindustria lombarda, Marco Bonometti. È questa l'ipotesi che 'alza' il livello dell'inchiesta milanese su una presunta rete di corruzione estesa tra la Lombardia e il Piemonte che ha già portato all'arresto di due forzisti nel comune di Milano (Fabio ...

Corruzione a Milano - Lara Comi indagata per finanziamento illecito. L'accusa : «31mila euro dal presidente Confindustria Lombardia» : Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulle tangenti in Lombardia. Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e presidente dell'azienda Officine Meccaniche Rezzatesi con sede nel...

Tangenti in Lombardia - indagati Lara Comi (Fi) e il presidente regionale di Confindustria : Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulle Tangenti in Lombardia. Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e presidente dell'azienda Officine Meccaniche Rezzatesi con sede nel...

Finanziamenti illeciti : indagati Lara Comi (FI) e Marco Bonometti (Confindustria Lombardia) : I pm che stanno indagando sulle tangenti a Milano e Varese hanno ascoltato ieri il Presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti e hanno deciso oggi di inserirlo nel registro degli indagati con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti. E nella stessa inchiesta è indagata anche l'europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, candidata anche per le elezioni del 206 maggio, che avrebbe ricevuto da Bonometti 31mila ...