La verità è che le donne hanno invaso il campo anche nel calcio

(Di martedì 11 giugno 2019) La rivendicazione fantozziana Caro Fusco, mai avrei pensato di ritrovarmi a scriverlo, ma mi ci hai costretta: sei vecchio. O meglio, lo è il pensiero che esprimi nel tuo articolo sulfemminile. Che, a detta tua, non può essere considerato uno sport. Dillo che con questo scritto consegnato al Napolista stai solo rivendicando la possibilità di debosciarti in santa pace davanti al divano! Che la tua – quella sì – è una rivendicazione fantozziana della frittata di maccheroni, birra e rutto libero davanti alla partita della Nazionale! Era una tua area di appannaggio, la debosciataggine in canottiera, confessa. Tua e di tanti altri maschi. Un’area in cui non esistevano intrusioni di femmine, quelle noiosissime femmine chesempre detto dei calciatori di “ventidue idioti in calzoncini corti che corrono dietro a un pallone”. Ah, lo dicevanoa me, le mie amiche. Capitava ...

