Gabe Grunewald | l’ex atleta malata terminale di tumore che ha commosso la rete

(Di martedì 11 giugno 2019) «Grazie per averci insegnato a essere coraggiosi e a dare tutto». L’hashtag collegato è #BraveLike, coraggiosi come, e questo è solo uno delle migliaia di messaggi che sono ina ricordare, ex mezzofondista americana, simbolo della lotta contro il. Gabrieleè stata campionessa degli Stati Uniti nei 3000 metri indoor nel 2014. Aveva già conosciuto la malattia. Dieci anni fa le è stato diagnosticato un carcinoma adenoideo cistico. La sua ghiandola salivare è stata rimossa nel 2009. Due anni dopo le è stata tolta la tiroide. Nel 2016 sembrava aver sconfitto il, che è invece tornata e ha colpito di nuovo il fegato. Quattro tumori in dieci anni, una lotta continua che ha ispirato migliaia di persone. Suo marito, un medico, ha raccontato la sua lotta on line. È stato lui a chiedere ai tanti follower della moglie e non solo di mandarle un ...

