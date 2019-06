E3 2019 | svelato il sequel di The Legend of Zelda | Breath of the Wild

E3 2019 : un video mostra la conferenza completa di Devolver Digital. Svelato il "reverse horror" Carrion e molti altri giochi : Devolver Digital ha annunciato la sua più ambiziosa offerta E3 fino ad oggi durante la sua Devolver Digital Big Fancy Press Conference 2019 con quattro nuovi giochi rivelati da sviluppatori indipendenti in tutto il mondo. Gli annunci includevano di tutto, ma grazie al video pubblicato dalla compagnia possiamo vedere nel dettaglio cosa è accaduto all'evento.Tra i giochi presentati, vi segnaliamo la presenza del "reverse horror" Carrion di Phobia ...

Un nuovo Darksiders sarà svelato all'E3 2019 : Anche se Darksiders 3 è stato lanciato alla fine del 2018, un nuovo capitolo della serie sarà svelato tra poche settimane all'E3 2019, riporta Bloody Disgusting.Grazie ad una nuova descrizione del panel di Darksiders dal sito web dell'E3 Coliseum, un nuovo gioco della serie verrà annunciato da THQ Nordic durante lo show. "all'E3 2019 sarà presentato un nuovissimo gioco Darksiders che porta il franchise in una nuova direzione", afferma la ...

Skoda Superb 2019 - Svelato il restyling di berlina e wagon : La Skoda presenta il restyling dell'ammiraglia Superb. Le dimensioni sono cresciute in maniera appena percettibile, con 4,67 metri per la berlina e 4,86 metri per la wagon che differisce di pochi millimetri a causa della diversa bombatura dei paraurti. Le novità stilistiche sono invece evidenti, ma è la tecnica a farla da padrona con due anteprime per il marchio: i gruppi ottici Matrix Led e il primo powertrain plug-in hybrid della storia del ...

Madonna ha svelato le date del tour 2019 - ma per l’Italia c’è da aspettare : Finger crossed! The post Madonna ha svelato le date del tour 2019, ma per l’Italia c’è da aspettare appeared first on News Mtv Italia.

Il gameplay di Star Wars Jedi : Fallen Order sarà svelato all'EA Play 2019 nel mese di giugno : Respawn ed Electronic Arts hanno confermato che il primo filmato di gamePlay per il loro prossimo gioco di Star Wars, Star Wars Jedi: Fallen Order verrà rivelato all'EA Play 2019. Ciò significa che vedremo l'atteso gioco in azione tra il 7 e il 9 giugno, riporta DSOGaming.Da quello che sappiamo finora, Star Wars Jedi: Fallen Order non ha alcun DLC pianificato, sarà mosso da Unreal Engine 4, non presenterà alcuna modalità multiPlayer e sarà ...

Al Google I/O 2019 sarà svelato il misterioso Project Euphonia : Pare che durante l'edizione del 2019 di Google I/O, il colosso di Mountain View svelerà una nuova tecnologia di accessibilità, il cui nome è "Project Euphonia" L'articolo Al Google I/O 2019 sarà svelato il misterioso Project Euphonia proviene da TuttoAndroid.

Concorrenti The Voice of Italy 2019 : svelato un nome - ecco chi è : Concorrenti The Voice of Italy 2019: svelato un nome, ecco chi è Pochi giorni fa si è tenuta l’importante presentazione di The Voice of Italy 2019, il talent show che va in onda su Rai Due da martedì 23 aprile alle ore 21.20. La conduttrice Simona Ventura ha svelato che tra i nuovi Concorrenti del talent ci sarà anche la seconda classificata di Sanremo 2011. Alla guida di The Voice ci sarà Simona Ventura, la conduttrice che darà, di certo, ...

Final Fantasy 7 Remake sarà svelato all'E3 2019? : Dopo aver trascorso così tanti anni in sviluppo, Final Fantasy VII Remake potrebbe essere protagonista all'E3 2019, riporta Gamepur.Mentre Square Enix deve ancora rivelare i piani per l'evento e la sua presenza all'E3 2019, alcuni indizi suggeriscono che una rivelazione potrebbe esserci proprio a Los Angeles.Il publisher e sviluppatore ha annunciato che il concerto Final Fantasy VII: A Symphonic Reunion sarà ospitato al Dolby Theatre di Los ...