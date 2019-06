Conti, Salvini: "Ue non andrà in fondo"

, "La Ue nonin. L'Italia è un Paese con 60 mln di abitanti, è tra le prime economie europee. Non siamo la Grecia, Paese nel quale l'Ue ha fatto macelleria sociale". Così il leader Lega e vicepremier,, su Libero. "Siamo tra i migliori pagatori,versiamo ogni anno 6 mld nelle casse dell'Europa e ne ritornano molti meno (...). Quello che chiediamo è ragionevole in caso contrario cominceremo col tenerci i 6 mld".Poi sui minibot:"Non mi impunto.Ma Tria e Conte mi dicano come risolvere il problema dei pagamenti alle imprese"(Di martedì 11 giugno 2019)