Conte:ok Sicurezza bis e salario minimo

Si è appena concluso - riferisce una nota della presidenza del Consiglio l'incontro tra il premiere i due vicepresidenti Di Maio e Salvini. Si è parlato delle questioni più urgenti e delle iniziative necessarie a rilanciare l'azione di governo per il resto della legislatura.Si è concordato di portare domani in Consiglio dei ministri il decretobis, accerare sulla proposta legislativa sulattualmente in discussione presso la competente commissione al Senato.(Di martedì 11 giugno 2019)