Chelsea | dall’Inghilterra | c’è anche Mourinho per sostituire Sarri

(Di martedì 11 giugno 2019) Sono ore calde per quanto riguarda la panchina del, in particolar modo circolano voci su un clamoroso ritorno. Maurizioinfatti è con la valigia pronto, il futuro dell’ex Napoli sembra proprio alla Juventus, per l’annuncio potrebbe essere questione di ore. Secondo quanto riporta il “Sun” – fra i candidati ci sarebbeJosèma Lampard rimane sempre il favorito. Per il portoghese sarebbe la terza esperienza ai Blues, a 4 anni dall’esonero nel 2015, sotto al sua guida ha vinto tre Premier, tre Coppe di Lega e una FA Cup in cinque anni (dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015). Il ritorno adesso sarebbe clamoroso ma non da escludere. Allenatore Juventus,prepara le prime mosse e pensa già al suo staff DETTAGLI L'articolo, dall’Inghilterra: c’èpersembra essere il ...

