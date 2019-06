Avengers | Endgame | ora potete dormire nel bungalow di Tony Stark

Avengers : Endgame - ecco una timeline interattiva degli eventi : I viaggi nel tempo sono una faccenda piuttosto complicata da gestire, anche se sono un espediente molto utilizzato soprattutto in film e romanzi di genere. Un esempio eclatante è stato appunto l’ultimo Avengers: Endgame, in cui i viaggi nel tempo permessi dall’interazione con il regno quantico hanno rappresentato una svolta importante per lo svolgimento della vicenda, e soprattutto sul ritorno dei supereroi scomparsi e la loro ...

Cinema e Drink : Iron Man – Go Punch in onore di Avengers : Endgame : Drink: Iron MAN-GO Punch (ispirato al film “Avengers: Endgame”, di Anthony e Joe Russo, 2019) BARMAN: Nicholas Pinna, barmanager dell’Hotel Locarno di Roma INGREDIENTI: 6 cl Gosling’s Rum 4 cl purea di mango 1.5 cl sciroppo ananas e rooibos 2.25 cl succo di lime Angostura bitter Top Champagne Jacquart Bicchiere: Iron shaker usato per la preparazione del Drink Garnish: frutti rossi e foglie di ...

Marvel Studios – Membro dell’Academy contro la candidatura di Avengers : Endgame agli Oscar! : Marvel Studios – Avengers: Endgame candidato agli Oscar? Un Membro dell’Academy si scaglia contro i cinecomic dichiarando che non voterà mai per un film con protagonisti gli Avengers. Ecco tutti i dettagli! I Marvel Studios con Avengers: Endgame hanno trionfato al box office superando Titanic di James Cameron, inoltre gli attori che fanno parte del MCU sono ... Leggi tuttoMarvel Studios – Membro dell’Academy contro la ...

I registi di Avengers Endgame sbarcano su Netflix - annunciata la serie tv Magic dei fratelli Russo : Il popolare gioco di carte, Magic L'Adunanza, diventerà una serie animata. I registi di Avengers Endgame, ovvero Joe e Anthony Russo, firmeranno il progetto ordinato da Netflix in qualità di produttori esecutivi. Il team creativo lavorerà a stretto contatto con la casa produttrice del gioco, la Wizards of Coast (di proprietà della Hasbro), per decidere la direzione da dare alla storia. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, né la durata ...

Cast e personaggi di Agents of SHIELD 6 su Fox il 3 giugno - dopo Avengers : Endgame quale futuro per il team di Daisy e May? : Il Cast e personaggi di Agents of SHIELD 6 debuttano da stasera, 3 giugno, e per ogni lunedì in prima serata su Fox. La serie tv creata da Joss Whedon (ideatore di Buffy l'ammazzavampiri) torna con gli episodi della sesta stagione che segna un punto di svolta per l'agenzia di spionaggio della Marvel. Agents of SHIELD 6 ripartirà dagli eventi dello sconvolgente finale della quinta stagione, in cui il direttore dello SHIELD, Phil Coulson, è ...

Avengers : Endgame a 2.7 miliardi di dollari : Avatar sempre più vicino! : Avengers: Endgame continua la scalata al box-office internazionale, la pellicola dei Marvel Studios si avvicina sempre di più alla vetta nella graduatoria dei film con l’incasso più alto nella storia del cinema: il primo posto resta, per il momento, occupato da Avatar di James Cameron con 2,778 miliardi di dollari. Avengers: Endgame sempre più vicino ad Avatar! Si ... Leggi tuttoAvengers: Endgame a 2.7 miliardi di dollari: Avatar sempre ...

Avengers : Endgame è a meno di cento milioni da Avatar! : Avengers: Endgame avanza verso il sesto weekend di programmazione nei cinema e arriva a meno di $100 milioni di dollari da Avatar! Il nuovo film dei Marvel Studios grazie anche all’aiuto dei fan e al carisma degli attori del MCU, è quindi vicinissimo a superare il record della pellicola di James Cameron. Adesso Endgame, continua a stabilire record e ... Leggi tuttoAvengers: Endgame è a meno di cento milioni da Avatar!L'articolo Avengers: ...

Huami sta per lanciare prodotti a tema Avengers : Endgame : Visto il successo ai botteghini di Avengers: Endgame in Cina, Huami, produttore dei famosi prodotti Amazfit e Mi Band, sta per rilasciare un prodotto in collaborazione con questo franchise. Il teaser lascia intravedere un dispositivo che potrebbe essere un nuovo smartwatch Amazfit, anche per il fatto che l'azienda ha iniziato a tagliare i prezzi di Amafit Bip, inoltre lanciare un nuovo prodotto in concomitanza con il film più in voga in Cina ...

Avengers : Endgame vicinissimo al record di Avatar! : Avengers: Endgame si avvicina sempre di più al record di Avatar! In attesa dei dati relativi al week-end, è certo che manca davvero poco al film dei Marvel Studios per superare al box office internazionale la pellicola di James Cameron! Avengers: Endgame – Il film dei Marvel Studios per il momento resta ancora secondo al box office mondiale, tuttavia è vicinissimo a sorpassare ... Leggi tuttoAvengers: Endgame vicinissimo al record di ...

Avatar vs Avengers : Endgame - chi vincerà la battaglia finale? : Avatar è stato superato da Avengers: Endgame al botteghino domestico, inoltre il nuovo film dei Marvel Studios si avvicina sempre di più al record internazionale raggiunto al box office dalla pellicola di James Cameron. Chi vincerà la sfida finale? Ecco il parere degli esperti… Avatar potrebbe essere superato da Avengers: Endgame anche a livello mondiale? Scopriamo cosa ne ... Leggi tuttoAvatar vs Avengers: Endgame, chi vincerà la ...

Avengers : Endgame nelle prossime ore supererà Avatar al box office domestico : Avengers: Endgame – L’ultimo film dei Marvel Studios ha riscosso un grande successo al cinema e nel terzo week-end di programmazione supererà Avatar di James Cameron al box office domestico. Ecco tutti i dettagli! Avengers: Endgame prosegue la sua corsa al botteghino. Come sappiamo l’obiettivo del nuovo film dei Marvel Studios, dopo aver battuto il record di Titanic, è quello di ... Leggi tuttoAvengers: Endgame nelle prossime ...

MTV Movie e Tv Awards 2019 tutte le nomination : in testa GoT e Avengers : Endgame : MTV Movie & Tv Awards 2019 Game of Thrones e Avengers: Endgame le più nominate MTV ha rivelato tutte le categorie e le nomination degli MTV Movie & Tv Awards che ogni anno celebrano i momenti più pop e discussi dell’anno attraverso le sue stelle. E tra i momenti dell’anno ovviamente ci sono Avengers: Endgame e Game of Thrones – Il Trono di Spade ciascuno con 4 nomination, 4 nomination anche per il documentario RBG. Tra ...

Box Office USA 10-12 maggio : non bastano 58 milioni ai Pokemon per superare Avengers : Endgame : Box Office 10-12 maggio USA e Italia Box Office USA 10-12 maggio 58 milioni per i Pokemon ma Endgame è ancora primo Pokemon Detective Pikachu si ferma a 58 milioni di dollari negli Stati Uniti (con altri 100 che dovrebbero arrivare dall’estero) ma non basta per il primo posto della Top Ten degli incassi USA, infatti Avengers: Endgame è ancora primo con 63 milioni di dollari superando i 720 milioni di dollari casalinghi. La cosa curiosa è ...