A 18 anni di distanza è stata identificata un' altra vittima degli attentati dell' 11

(Di martedì 11 giugno 2019) Un’′11 settembre, la numero 1.643, èquasi 18dopo l’attacco alla Torri gemelle. L’ufficio dei medici legali ha annunciato che la conferma è arrivata attraverso i test del Dna sui resti recuperati nel 2013. Il nome non è stato reso noto.L’ultima identificazione risale al luglio 2018. Finora non si è riusciti a dare un nome a circa il 40% dei restie 2.753 persone scomparse nell’attentato.

