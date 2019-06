Vasco Rossi Io un tossico indipendente | ho sofferto molto per i tanti

Vasco Rossi : "Il pregiudizio mi ha fatto soffrire molto. Drogato? No - sono tossico indipendente" : “sono unico, è vero. Nel bene, ma anche nel male però”, parola di Vasco Rossi. In un incontro organizzato da ViviMilano in sala Buzzati, il cantante ha dato vita ad un racconto senza filtri riportato dal Corriere della Sera. Parlando dei suoi sei ultimi concerti a San Siro, Vasco confessa: “Il sindaco è venuto, pensavo mi portasse le chiavi... si vede che ancora non si fidano. Fanno ...

Vasco Rossi : "In vita mia ho provato tutte le droghe. Ora faccio uso medico di marijuana" - : Luana Rosato Vasco Rossi si è raccontato in una lunga intervista e rivelato chi sono stati gli amici e colleghi che gli hanno dato supporto negli anni più difficili e bui della sua esistenza Se molti lo considerano un idolo, nessuno pensa al fatto che anche Vasco Rossi abbia potuto avere i suoi, che poi si sono trasformati anche in amici e punti di riferimento, soprattutto in uno dei momenti più difficili della sua vita, quando lo ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Vasco Rossi concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta canzoni : fan sfrenati - 7 Giugno - : Vasco Rossi in concerto a San Siro di Milano, venerdì 7 Giugno. Orari, Scaletta e info utili per la nuova data del Vasco Non Stop Live 2019.

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Vasco Rossi - la scaletta del concerto del 6-7 giugno 2019 a San Siro : Vasco Rossi torna sul luogo del delitto, San Siro. Dopo il successo dei primi due concerti la settimana scorsa, Vasco Rossi è pronto a mandare in visibilio i suoi fan ancora una volta. E lo...

Vasco Rossi concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta - Ermal Meta presente! : Vasco Rossi in concerto a San Siro di Milano, giovedi 6 giugno. Orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del Vasco Non Stop Live 2019.

Vasco Rossi CONCERTO SAN SIRO 2019 - MILANO/ Scaletta : sarà poi il turno di Cagliari : VASCO ROSSI in CONCERTO a San SIRO di MILANO, giovedi 6 giugno. Orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del VASCO Non Stop Live 2019.

Vasco Rossi Concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta : tutto per pronto per la festa : Vasco Rossi in Concerto a San Siro di Milano, giovedi 6 giugno. Orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del Vasco Non Stop Live 2019.

Vasco Rossi CONCERTO SAN SIRO 2019 - MILANO/ Scaletta : attesa anche per Burt : VASCO ROSSI in CONCERTO a San SIRO di MILANO, giovedi 6 giugno. Orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del VASCO Non Stop Live 2019.

Rilasciato il video di La Verità di Vasco Rossi in versione live - fuori la clip dei sold out a San Siro : La Verità di Vasco Rossi ha già una sua versione live. Dopo i due sold out allo Stadio San Siro di Milano, quelli che hanno raccolto 120000 persone sotto il palco, il Blasco annuncia una clip che raccoglie le due esibizioni sul palco dell'arena del rock. Il video è girato da Pepsy Romanoff con la direzione artistica di Vince Pastano. In pochi minuti, la clip ha collezionato decine di migliaia di visualizzazioni in attesa che i concerti ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Vasco Rossi concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta - orari e info utili - 6 giugno - : Vasco Rossi in concerto a San Siro di Milano, giovedi 6 giugno. orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del Vasco Non Stop Live 2019.

Vasco Rossi svela il legame con la Sardegna prima del doppio concerto a Cagliari : A pochi giorni dai concerti a Cagliari, Vasco Rossi svela il legame con la Sardegna. Il rocker di Zocca è ora pronto a tornare nell'Isola, a 37 anni da quella fortunata estate nella quale compose Vita Spericolata, giunta al penultimo posto al Festival di Sanremo 1983 e confermando la relatività totale delle posizioni in classifica. Ed è proprio questo suo brano iconico a segnare un forte attaccamento alla Sardegna, dal momento che il brano ...