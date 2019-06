blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019) Non c'è estate su Canale 5 senza, il programma dell'access prime time dell'Ammiraglia Mediaset che prende il posto di Striscia La Notizia nelle sere dei mesi più caldi dell'anno. La trasmissione, sempre diretta da Antonio Ricci, torna in onda questa sera, lunedì 10 giugno, a partire dalle 20.40. Al timone dell'edizione un trio inedito, composto dae dallee Mikaela Neaze Silva, che per la prima volta si misureranno nella conduzione lontane dal bancone di Striscia La Notizia. Immancabile la presenza del Gabibbo, che si appresta a festeggiare i 30 anni di mancate ferie. Tvblog seguirà la prima puntata della stagione in live-blogging e, subito dopo, commenterà l'esordio., le anticipazioni La regione scelta per la registrazione delle puntate della stagioneè la Sicilia, meta ambita per l'estate da ...

SerieTvserie : Paperissima Sprint 2019, tutti in spiaggia con Vittorio Brumotti e le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva - LorenzoMainieri : @Paperissima_TV: alle 20:40 su Canale Cinque con @brumottistar - Si24it : #PaperissimaSprint' riparte dalla #Sicilia con #Brumotti, le #Veline e il #Gabibbo - Si24 -