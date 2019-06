meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Giovani e con la voglia di trasformare le propriein imprese di successo. E’ questo il volto della tappa pisana dell’Italian CLab Express, il Giro d’Italia dell’innovazione nei Contamination Lab italiani, che si è svolta il 7 giugno al Polo Fibonacci dell’Università di Pisa. A portare la loro testimonianza c’erano ad esempio Eugenio Paluello e Alessandro Berti, studenti ventenni della laurea magistrale in Informatica, che hanno frequentato l’ultima edizione del Phd+ CLab, la palestra per futuri imprenditori dell’Ateneo pisano. L’idea che vogliono trasformare in una start-up si chiama BlockLock ed è unabasata sulla tecnologia blockchain che promette di rendere tutto super sicuro, anche le porte e le finestre di casa. C’è poi chi come Idamaria Franco, 28 anni, una laurea in materia umanistiche e studentessa del Phd+ CLab 2018, ha scommesso di rendere più accessibile ...

ESA_Italia : Solo 24 posti disponibili: inviate oggi le vostre idee per l'#ESA #SpaceAppCamp - Le app più creative e innovative,… - PisaConnection : #Uinversità di #PISA: Le idee innovative diventano impresa, dalla serratura smart ai software in 3D per i musei - carutig : RT @ESA_Italia: Solo 24 posti disponibili: inviate oggi le vostre idee per l'#ESA #SpaceAppCamp - Le app più creative e innovative, che uti… -