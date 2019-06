Huawei cerca di ingrossare il proprio app store | dopo il “ban” da parte di Google

Huawei e Google cercano insieme una soluzione per Android - aziende USA a rischio di ingenti perdite : Huawei sta sfruttando i 90 giorni di licenza temporanea concessi dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per cercare insieme a Google una soluzione alle restrizioni commerciali imposte dalla Casa Bianca. A confermarlo è stato il rappresentante Huawei presso le istituzioni UE, Abraham Liu, ribadendo un aspetto fondamentale della questione: non ci sono contrasti fra Google e Huawei. “Google non ha alcuna motivazione per bloccarci. ...

Huawei è nella top 5 per la spesa in ricerca e sviluppo nel 2018 : Un rapporto di Bloomberg ha rivelato che Huawei è ora tra le prime 5 aziende come spesa in ricerca e sviluppo con un totale di 15,3 miliardi di dollari spesi dal colosso cinese l'anno scorso, battendo Microsoft, Apple e Intel. Secondo Bloomberg, tale importo è il doppio rispetto a quello che Huawei ha investito cinque anni fa e l'aumento della spesa conferisce a Huawei un vantaggio nella tecnologia 5G e nella tecnologia mobile, nei servizi ...