E3 2019 | un nuovo trailer ci porta nel mondo alieno di Age of Wonders | Planetfall

Last Oasis è il nuovo MMO GDR sviluppato e distribuito da Donkey Crew, e possiamo apprezzarne anche delle interessanti sequenze di gioco in questo nuovo trailer di presentazione pubblicato in occasione dell'PC Gaming Show.Come possiamo vedere, in Last Oasis saremo immersi in un nuovo mondo con una proprio economia gestita dai giocatori, ma anche con un sistema di nuovi veicoli e macchine da guerra costruite dal giocatore, e di cui possiamo avere ...

Annunciato da Rebellion, Evil Genius 2 è il sequel del celebre RTS sviluppato da Elixir Studios e pubblicato nel 2004, e proprio in occasione dell'E3 2019 il gioco si mostra in un nuovo trailer.Dalle immagini possiamo avere delle prime impressioni su quella che sarà l'atmosfera del gioco, mentre per quanto riguarda vere e proprie meccaniche di gameplay nulla è stato ancora mostrato. Il filmato è infatti un video in CGI che ci presenta solamente ...

"Sappiamo che almeno metà del nostro pubblico gioca al nostro titolo da ubriaco". Una frase piuttosto strana quella che abbiamo sentito dagli sviluppatori di Chivalry 2 ma è successo davvero.Il gioco punta a essere scanzonato come sempre ma vuole anche ricreare le scene più epiche dei film e delle serie TV. Un esempio? La Battaglia dei Bastardi vista ne Il Trono di Spade.Ecco il nuovo trailer del titolo:

Frozen 2/ In uscita a novembre 2019 : nuovo viaggio per Elsa e Anna : Frozen 2 esce a novembre 2019: domani, negli Stati Uniti, primo trailer ufficiale del film con Elsa e Anna alle prese con un nuovo viaggio.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2019/ Dylan Teuns nuovo leader dopo la 2tappa : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2019: Boasson Hagen primo leader della corsa francese che oggi lunedì 10 giugno 2019 vivrà la sua seconda tappa.

I Ladri Fantasma sono finalmente arrivati all'E3 e hanno portato con loro il primissimo Trailer con le voci inglesi di Persona 5 Royal! Con gli incredibili talenti del cast inglese originale di Persona 5, tra cui Xander Mobus, Max Mittelman, Cassandra Lee Morris, Erika Harlacher, Matt Mercer, Cherami Leigh, Erica Lindbeck, Xanthe Huynh e Robbie Daymond questo Trailer offre ai fan un'anteprima di alcune delle nuove ...

Arkane Studios e in particolare Arkane Lyon presentano un action in prima persona che vuole essere innovativo e fresco rispetto ai precedenti lavori della software house e ovviamente agli altri esponenti del genere.Il gioco è ambientato durante quello che viene definito un "tempo di follie". Il trailer mostra due protagonisti bloccati in una sorta di ciclo infinito. I protagonisti sembrano anche dotati di poteri particolari non meglio ...

Durante la conferenza che si sta tenendo all'E3, Bethesda ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti all'interno di Rage 2. Il nuovo DLC intitolato L'avvento dei Fantasmi sarà in arrivo a partire da quest'anno. Ecco alcuni dei contenuti che saranno presenti nella nuova espansione.Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.

Shinji Mikami è salito sul palco della conferenza E3 2019 di Bethesda per annunciare il nuovo gioco di Tango Gameworks, una IP completamente inedita che non dovrebbe avere nulla a che fare con The Evil Within e che non sarà un survival horrorGhostwire: Tokyo, è un action adventure in cui dovremo avere a che fare con delle presenze soprannaturali. Le persone stanno scomparendo nel nulla e starà a noi capire cosa stia effettivamente succedendo. Ci ...

L'Uscita di Cyberpunk 2077 è stata per anni - sì, avete letto bene! - al centro di desideri, speculazioni e rumor incontrollati a circolare sul web. Ora, finalmente, non è più un mistero. Nel corso della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, i ragazzi di CD Projekt RED hanno infatti annunciato la release di questo conturbante actionRPG in prima persona dalle ambientazioni sci-fi, ispirato al gioco da tavolo degli anni ...

Nel corso della conferenza E3 2019 di Microsoft c'è stato spazio anche per Gears POP!, ovvero il nuovo gioco mobile ambientato nell'universo della celebre serie, annunciato all'E3 dello scorso anno.Il titolo è tornato protagonista anche in questa edizione dell'evento e si è mostrato in un nuovo trailer, visibile qui sotto. Il video, inoltre, mostra anche alcune sequenze di gameplay.Che ne dite?

I creatori di esclusivi giochi indie disegnati a mano, Thunder Lotus, hanno annunciato la loro terza produzione: Spiritfarer. Rivelando il gioco durante l'Xbox E3 Briefing di oggi, Thunder Lotus sottolinea lo scopo dello sviluppatore di offrire un'esperienza che sia allo stesso tempo divertente ed emozionante. Spiritfarer è previsto in uscita nel 2020 su Xbox Game Pass per PC, Xbox One, PC Windows, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Qui sotto il ...

La conferenza E3 2019 di Microsoft sta continuando in questi minuti e nel corso dell'evento c'è stato spazio anche per Borderlands 3.Nello specifico, è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato all'esplosivo sparatutto.Ma non solo, in questa occasione è stato anche annunciato che il DLC di Borderlands 2, Commander Lilith & The Fight For Sanctuary, che farà da ponte narrativo per Borderlands 3, è ora disponibile.