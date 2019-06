Bollo auto 2019 | aumento per veicoli vecchi | chi paga di più

Incassava i soldi del Bollo auto senza versarli : denunciato un tabaccaio : Il caso a Baronissi, in provincia di Salerno: l'uomo avrebbe indebitamente intascato una cifra che si aggira sui 5000 euro

Bollo auto 2019 : aumento del 17% l’indagine sui dati Istat : Bollo auto 2019: aumento del 17% l’indagine sui dati Istat Bollo auto 2019, ricorrenza puntuale e detestata dai contribuenti italiani, perché gravante su un bene di proprietà. Ma certamente tale tassa sarà ancor meno amata quando si sa che negli ultimi cinque anni si è registrato un incremento del 17,7%, con una spesa giunta fino a 6,7 miliardi di euro. Bollo auto 2019: la spesa cresce sempre di più Questo è quanto riporta ...

SPILLO/ Se la Consulta sfida Salvini sul Bollo auto : La pronuncia della Corte costituzionale sulla libertà delle Regioni di alleggerire il bollo auto sembra una sfida alle Regioni leghiste

Bollo auto 2019 : esenzione pagamento per regione - la nuova sentenza : Bollo auto 2019: esenzione pagamento per regione, la nuova sentenza Ci sono notizie importanti sul Bollo auto e sull’esenzione dal pagamento prevista singolarmente per regione. C’è infatti una nuova sentenza della Corte Costituzionale (n. 122/2019), che ha previsto che le Regioni possono modificare le caratteristiche relative al pagamento del Bollo auto, permettendo dunque anche esenzioni singolarmente e autonomamente, ma con il divieto però ...

Motori – Bollo auto 2019 - importanti novità : le Regioni possono abolirlo - ecco la sentenza : La Corte Costituzionale ha preso un’importante decisione sull’autonomia delle Regioni riguardo il Bollo auto Qualche settimana fa, vi avevamo già parlato del Bollo auto 2019, in particolare di calcolo, scadenza, pagamento e tutto ciò che è cambiato. Un’ulteriore novità arriva oggi dalla Corte Costituzionale che si è pronunciata con una sentenza sulla libertà delle Regioni di introdurre esenzioni fiscali in merito al Bollo ...

Bollo auto - sull’esenzione decidono le Regioni : Valentina Dardari Lo ha deciso la Corte Costituzionale. Secondo Di Maio si tratta di una "tassa ingiusta" Novità per quanto riguarda il Bollo auto. La Corte Costituzionale ha deciso che devono essere le Regioni a introdurre o meno esenzioni, in piena libertà decisionale, precisando la propria giurisprudenza in materia. Ha inoltre precisato che le Regioni hanno il solo obbligo di non aumentare il carico fiscale oltre i limiti decisi ...

Bollo auto - Consulta : “Le Regioni possono introdurre esenzioni”. Di Maio : “Buona notizia - è una tassa ingiusta” : Le Regioni sono libere di introdurre esenzioni fiscali sul Bollo auto. La ha deciso la Corte costituzionale, che ha precisato come gli enti locali siano tenuti a non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale ma possano al contrario decidere di rivedere al ribasso la tassa automobilistica. Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato dicendo che è “una buona notizia perché il Bollo auto è una tassa ...

Bollo auto - regioni libere su esenzioni : 15.23 Le regioni sono libere di introdurre esenzioni fiscali sul Bollo auto. Lo ha deciso la Corte costituzionale, che investita nuovamente di una questione relativa a norme regionali sul "Bollo auto", ha precisato la propria giurisprudenza in materia. Le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale.

Esenzioni Bollo auto : chi decide? C'è una bella novità : La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 122 del 20 maggio, ha stabilito che le Regioni sono libere di introdurre...

Bollo auto 2019 e leasing - l’utilizzatore deve pagarlo. La sentenza : Bollo auto 2019 e leasing, l’utilizzatore deve pagarlo. La sentenza Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, su chi ricade la responsabilità del Bollo auto? La risposta potrebbe risultare semplice, ma di fatto segue diversi interventi giurisprudenziali che hanno cambiato nel corso del tempo le carte in tavola. L’ultima pronuncia maggiormente chiarificatrice proviene dalla Corte di Cassazione, che in quattro sentenze piuttosto ...

Bollo auto non pagato : in arrivo migliaia di lettere : Il caso in Lombardia, dove la regione sta sollecitando migliaia di automobilisti. Cosa succede se non si paga il Bollo auto...

Esenzione Bollo auto 2019 con morte del disabile - come evitare querele : Esenzione bollo auto 2019 con morte del disabile, come evitare querele L’Esenzione dal pagamento del bollo auto 2019 spetta a tutti quei soggetti che, con un familiare disabile a carico e con un utilizzo del veicolo pensato per assistere lo stesso nella mobilità, ne fanno richiesta. Ciò avviene tramite presentazione della carta di circolazione dell’auto e, ovviamente, della documentazione che attesta l’accertamento dell’handicap, a cui poi ...

Esenzione Bollo auto gpl 2019 : tabella per regione e regolamento : Esenzione Bollo auto gpl 2019: tabella per regione e regolamento Esistono diversi casi che consentono l’Esenzione dal pagamento del Bollo auto. Oltre alle caratteristiche del soggetto (avente o non avente disabilità) sussistono alcune particolarità che permettono di non pagare la non molto amata tassa annuale, da ricercarsi ad esempio nell’età della macchina (dai 20 anni in su si può usufruire dell’Esenzione per il carattere di storicità del ...

Bollo auto in Italia ed Europa : costo - dove si paga e differenze : Bollo auto in Italia ed Europa: costo, dove si paga e differenze Il Bollo auto è una delle tasse meno amate dagli Italiani. Questi ultimi, al momento di pagare un’imposta su un bene di loro proprietà, si domanderanno certamente se anche negli altri Paesi esista una tassa chiamata Bollo auto. Ebbene sì, la risposta è affermativa. Anche se i criteri di calcolo – e quindi gli importi – possono risultare piuttosto differenti. Bollo auto in ...