Ai ballottaggi delle comunali vincono tutti Ma Salvini un po' di più

L’affluenza alle 12 ai ballottaggi delle amministrative è del 17 - 49 % : L’affluenza alle 12 ai ballottaggi delle amministrative è del 17,49 per cento, in calo rispetto al 21,21 per cento del primo turno. Oggi si vota in 136 comuni italiani, dopo il primo turno della scorsa domenica 26 maggio. Sono coinvolti 3.648.485 elettori,

Campania - al ballottaggio l’ex sindaco delle “fritture di pesce” oggi indagato : “Passo indietro? Sono per le marce avanti” : “Io non Sono per le ritirate, io Sono per le marce avanti”. Non ha mai pensato di fare passi indietro, nonostante sia indagato per voto di scambio politico-mafioso (per fatti risalenti a quando era sindaco di Agropoli). Franco Alfieri, candidato sindaco di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno andrà al ballottaggio, nonostante abbia incassato quasi il doppio dei voti rispetto ai suoi avversari. Niente consenso bulgaro, come avvenne nel 2012 ...