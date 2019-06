Tria | Con la Ue troveremo una soluzione | i minibot non sono un tema del

ConfindusTria - De Luca sfotte Giorgetti : «Minibot? Noi a Napoli vi paghiamo in sesterzi» : La solidarietà del governatore campano, Vincenzo De Luca, al sottosegretario a Palazzo Chigi, Giancarlo Giorgetti perché gli tocca convivere nel governo con i grillini. Ma anche,...

Tria : "Sono sicuro di trovare una soluzione con l'UE" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, a margine del G20 finanziario di Fukuoka, ha parlato delle trattative con la Commissione dell'Unione Europea per evitare la procura di infrazione e ha detto che l'Italia ha "un negoziato e un dialogo con la Commissione Ue" e si è anche detto sicuro di trovare una soluzione "perché il governo italiano è solito rispettare le regole di bilancio dell'Ue".Il ministro Tria ha aggiunto:"Dopo proveremo a ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 - l’ausTriaco pareggia i conti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ritorna sul Court Philippe Chatrier lo spagnolo, si può dare il via al terzo set, che Thiem inizierà al servizio. Nadal se n’è temporaneamente andato dal campo verso gli spogliatoi, si dovrà aspettare un po’ perché il gioco riprenda 5-7 SET THIEM: Nadal aveva perso un solo punto in cinque turni di servizio, ma i quattro fatali li perde tutti nell’ultimo! Situazione di parità ...

G20 - Tria : «Il deficit italiano sarà sul 2 - 2%. Con l’Ue trattativa in corso» : Si parla di Italia, a margine del G20 finanziario in corso nella città giapponese di Fukuoka. Sul deficit «andremo sotto intorno al 2,2-2,1%», ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria, per il quale «e aspettative sono quelle scritte nel Def. Abbiamo un negoziato aperto con la Commissione Ue». ...

Moscovici : Tria consapevole di cosa fare : 13.31 Il ministro Tria,"è consapevole di ciò che deve fare". Così il Commissario Europeo Pierre Moscovici da Fukuoka, al G20,parlando del processo di valutazione in corso a Bruxelles sulla procedura per deficit eccessivo all'Italia. "Mi aspetto l'appoggio degli stati membri sull'approccio della Commissione". "Stiamo dicendo al governo italiano che abbiamo bisogno di dati,cifre,che dimostrino chiaramente che gli obiettivi di politica fiscale, ...

Tria : sicuro di trovare soluzione con Ue : 13.00 Sui minibot, suggeriti dalla Lega per saldare i debiti arretrati della Pubblica Amministrazione, "non credo che ci sia una discussione interessante perché abbiamo discusso di alcune opinioni,ma non è una questione principale che andremo a trattare a livello di Governo".Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria, al G20 di Fukuoka. Sul deficit "andremo sotto intorno al 2,2-2,1%", "le aspettative sono quelle scritte nel Def".Inoltre ...

ConfindusTria : governo cambi agenda : 10.13 Basta con il "contratto di governo".L' agenda va cambiata e le priorità devono essere crescita dell'economia e lavoro, soprattutto giovanile.Così il leader di Confindustria,Boccia, intervistato su Repubblica, chiede al governo di uscire dalla campagna elettorale permanente. 'No' ai minibot perché aumentano il debito, e sì a un credibile piano a medio termine da presentare con la prossima legge di Bilancio per evitare la procedura di ...

Giuseppe Conte - i principi ausTriaci Mariano Hugo e Manfred Windisch Graetz lo citano in giudizio : I principi della famiglia di origine austriaca Windisch-Graetz hanno citato in giudizio lo Stato Italiano. Più precisamente i fratelli Mariano Hugo e Manfred Windisch Graetz puntano il dito contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e altri 88 tra parl

Minibot - l'ira di Matteo Salvini e Luigi Di Maio contro Giovanni Tria : "Trovi altre soluzioni" : "I Minibot non sono né l'anticamere all'uscita dall'Europa né all'uscita dall'euro, sono solo un tentativo di risolvere i debiti delle pubblica amministrazione, un problema che siamo disposti a risolvere ma che non abbiamo creato noi", tuona Giancarlo Giorgetti. Ma dal Giappone, dove si trova per il

ConfindusTria - Giorgetti e il governo che non c’è : La sala dell’Excelsior a Rapallo accoglie Giancarlo Giorgetti con stima e simpatia, ma lo fa per la persona ed assai meno per il governo che rappresenta. Dalla due giorni di lavori organizzata dai Giovani di Confindustria esce un quadro pieno di voglia di fare, ma emerge anche un senso di smarrimento di fronte ad una sostanziale assenza di linea strategica, assenza che è posta in capo all’esecutivo ma che in realtà ...

MINIBOT - Tria VS LEGA : 'PARERE NEGATIVO'/ ConfindusTria - 'come soldi del Monopoli' : MINIBOT, il ministro dell'economia, Giovanni TRIA, si schiera al fianco di Mario Draghi, esprimendo il proprio parere negativo

Tria : «Sui mini-Bot il ministero dell’Economia ha dato parere negativo» : Già bocciato dal presidente della Bce e dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco l’escamotage per saldare il debito della Pubblica amministrazione

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-4 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : l’ausTriaco conferma il break di vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 break DJOKOVIC: stecca malamente di dritto Thiem, perdendo il vantaggio acquisito ieri 30-40 Palla break Djokovic: scambio lungo alla fine del quale Thiem spedisce appena lungo il rovescio 30-30 Meravigliosa palla corta di rovescio di Thiem in uscita dal servizio 15-30 Non sale a sufficienza il dritto di Thiem sullo slice di rovescio di Djokovic 15-15 Doppio fallo di Thiem 15-0 Affonda in ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-3 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : ricomincia la seconda semifinale con l’ausTriaco al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Buona prima centrale di Thiem 0-30 Ancora una stecca di Thiem, stavolta con il dritto. Djokovic finora sta semplicemente rispedendo nell’altro campo la palla. 0-15 Subito uno scambio lungo, vola via il rovescio di Thiem. C’è ancora del vento a disturbare. 12:09 Terminato il riscaldamento, si riprende. Ricordiamo il punteggio: 2-6 6-3 1-3 Thiem, che è al servizio. 12:04 In ...