Sebastián Beccacece | il giovane allenatore che sta bruciando le tappe

(Di domenica 9 giugno 2019)Andrés, questo il nome completo all’anagrafe, è il nuovodell’Independiente. E’ ufficiale. Dopo aver lasciato il Defensa Y Justicia in Copa Libertadores, col secondo posto dell’ultima Superliga, è pronto per una nuova avventura.Calcio estero, Sudamerica,, Independiente / L’ufficialità del passaggio disulla panchina dei diavoli rossi risale a venerdì scorso. Il club di Avellaneda ha dato il ben servito ad Holan per puntare su colui che si è rivelato il miglior “entrenador” dell’ultimo campionato argentino.Col Defensa ha ottenuto il miglior risultato nella storia della società (il secondo posto appunto) e la conseguente qualificazione (per la prima volta) alla Coppa Libertadores; ha saputo valorizzare al meglio un gruppo, non certo di fuoriclasse, che ha conteso il titolo al ...

