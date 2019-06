Non è un oltraggio all' arte se il Paradiso di Pistoletto diventa un inferno d' asfalto

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Vittorio Sgarbi Le pietre posate a Ventimiglia per i migranti potrebbero essere trasformate in un parcheggio Si può distruggere un'opera d'? No. Ci sono leggi che non lo consentono. Da qualche anno si discute non su cosa sia un'opera d'- tema estetico insidiosissimo, almeno a partire dall'Orinatoio (Fontana) di Marcel Duchamp del 1917 - ma quale sia il tempo che ne indica la dimensione storica, che intanto lo valorizza come documento. Gli oggetti, come le opere d', appngono a un'epoca e la testimoniano. Per le persone comuni, che non si interessano d'(almeno di quella chiamata contemporanea), è abbastanza semplice riconoscere le epoche dalla forma delle automobili e viceversa. Anche l', rispetto ai tempi, in un certo senso, segue lo stesso schema. Si è in passato convenuto che il periodo di tempo che deve trascorrere perché un'opera sia considerata ...

MAX18673 : RT @Filomen30847137: Una vergogna per tutte le Donne di questo Paese, che non si rende neppure conto dell'oltraggio che reca a coloro che s… - ivan_miorali : RT @Filomen30847137: Una vergogna per tutte le Donne di questo Paese, che non si rende neppure conto dell'oltraggio che reca a coloro che s… - mauro4959 : RT @Filomen30847137: Una vergogna per tutte le Donne di questo Paese, che non si rende neppure conto dell'oltraggio che reca a coloro che s… -