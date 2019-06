Napoli | 15enne cade in mare a Ischia | salvata da un Carabiniere

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Unha salvato una ragazzina caduta inad. Ieri sera alle 23 una studentessadi Forio è caduta indopo aver perso l’equilibrio mentre era con degli amici sul pontile del piazzale aragonese. Unlibero dal servizio ha sentito il rumore di un tuffo e si è voltato capendo subito che qualcuno era caduto ine subito si è tuffato ed ha afferrato la ragazza, che era nel panico, mettendola in salvo. Ilha riportato delle escoriazioni urtando contro il cemento del pontile mentre portava lafuori dall’acqua. L'articoloinda unMeteo Web.

