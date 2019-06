Lascia il cane in auto per oltre un’ora | denunciato il proprietario

Multa da 500 euro! Vietato Lasciare il cane sul balcone : A Verona vigili specializzati controllano la situazione e sono pronti a sanzionare i padroni che violano l’ordinanza. lasciare il cane per ore sul balcone di casa vuol dire rischiare di pagare una bella Multa che può arrivare anche a 500 euro. Verona è pronta a scendere in campo per la salvaguardia dei migliori amici dell’uomo, con tanto di vigili specializzati a fare rispettare la norma. L’articolo 727 del Codice Penale dice ...

Picchiato in strada ma salvato e curato - il cane Gaetano cerca casa : “Non Lasciamolo in un box” : Picchiato e ferito in strada, avrebbe fatto una brutta fine se in suo aiuto non fossero accorsi alcuni volontari che lo hanno raccolto mentre tutti lo allontanavano e lo hanno curato riportandolo in perfetta forma. Ora Gaetano, così come è stato ribattezzo il cane, è alla disperata ricerca di una casa e di una nuova famiglia che possa accoglierlo e dargli quell'amore che gli manca rinchiuso tutti giorni in un box in un canile. Per questo da ...

Viterbo - donna si uccide con un seghetto elettrico in casa e Lascia un biglietto : «Prendetivi cura del mio cane» : Era morta da un paio di giorni, forse si era tolta la vita. E' stata trovata poche ore fa nel centro storico di Viterbo. Il corpo della donna, di 37 anni italiana, è stato trovato dalla...

Beautiful - anticipazioni americane : Brooke vuole convincere Hope a non Lasciare il marito : Se nelle puntate italiane di Beautiful, il matrimonio di Hope e Liam è ormai imminente, molte cose saranno destinate a cambiare nelle trame americane. La "morte" di Beth, avvenuta durante un parto prematuro a Catalina, sarà un duro colpo per l'unione dei coniugi Spencer che non riusciranno a superare un simile dramma. Hope continuerà ad essere convinta che Liam debba tornare da Steffy, per crescere insieme a lei le piccole Kelly e Phoebe, e ...

Beautiful - anticipazioni americane 20-24 maggio : Hope Lascia Liam per lettera di Caroline : Mancano solo pochi giorni al ritorno di Steffy Forrester nelle puntate americane di Beautiful. Dopo un'assenza durata circa cinque mesi, l'attrice Jacqueline MacInnes Wood si rivedrà in scena a partire dalla puntata del 23 maggio. Non sarà sola, perché al suo fianco ci saranno anche le figlie Kelly e Phoebe, che l'avevano seguita nella trasferta a Parigi. E proprio questo gradito ritorno coinciderà con la crisi insanabile del matrimonio di Hope ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Zoe si infuria con Flo "...Lascia che Hope si consoli con Thomas!" : La Buckingham origlia una conversazione tra Hope e Flo e si arrabbia con la complice per aver tentato di allontanare la Logan da Thomas.

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Wyatt Lascia Sally e bacia Flo : Il personaggio di Flo Fulton continua ad essere grande protagonista delle puntate americane di Beautiful e non solo per la storyline relativa allo scambio di culle a Catalina. La complice di Reese Buckingham ha recentemente appreso di essere figlia di Storm Logan e il fatto ha peggiorato il senso di colpa nei confronti della cugina Hope. Per questo motivo, la donna si è trovata al centro di una dura discussione con Zoe, la quale ha tentato di ...

Lo Lasciano da solo in roulotte col cane degli amici - bimbo di 9 anni sbranato : Il piccolo Frankie Macritchie è stato trovato dai parenti e dagli amici di famiglia in una pozza di sangue nella roulotte di famiglia usata per una breve campeggio. Tutti erano accorso dopo aver udito confusione e le urla dei terrore del piccolo che era rimasto da solo col cane di un'amica della mamma.Continua a leggere