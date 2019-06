G20 | Tria | «Sui minibot non tratteremo a livello di governo»

G20 - Tria : «Il deficit italiano sarà sul 2 - 2%. Con l’Ue trattativa in corso» : Si parla di Italia, a margine del G20 finanziario in corso nella città giapponese di Fukuoka. Sul deficit «andremo sotto intorno al 2,2-2,1%», ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria, per il quale «e aspettative sono quelle scritte nel Def. Abbiamo un negoziato aperto con la Commissione Ue». ...

Tria rassicura Moscovici e il G20 (sfidando i vice premier) : "Deficit al 2 - 1-2 - 2% - niente Minibot" : Sul deficit “andremo sotto, intorno al 2,2-2,1%”. Per Giovanni Tria la trasferta a Fukuoka, in Giappone, per il G20 finanziario, è anche l’occasione per rassicurare il mondo sulle strategie economiche dell’Italia, per cui “le aspettative sono quelle scritte nel Def” e non è in programma uno sforamento ulteriore del disavanzo.Parole che non piacciono ai vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ...

Tria rassicura il G20 (e sfida i vice premier) : "Deficit al 2 - 1-2 - 2% - niente Minibot" : Sul deficit “andremo sotto, intorno al 2,2-2,1%”. Per Giovanni Tria la trasferta a Fukuoka, in Giappone, per il G20 finanziario, è anche l’occasione per rassicurare il mondo sulle strategie economiche dell’Italia, per cui “le aspettative sono quelle scritte nel Def” e non è in programma uno sforamento ulteriore del disavanzo.Parole che non piacciono ai vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ...

G20 - Tria : «Sul deficit andremo sotto intorno al 2 - 2-2 - 1%» : Crescita bassa e timori per i dazi. È quanto emerge dal comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka. La crescita globale si sta stabilizzando ed è generalmente ritenuta...