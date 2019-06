EA annuncia le partnership per Lost in Random | RustHeart e il nuovo titolo di Hazelight

eurogamer

(Di domenica 9 giugno 2019) Electronic Arts e i suoi partner Zoink Games (autori di Fe), Glowmade eStudios (autori di A Way Out) hannoto tre nuovi promettenti progetti di sviluppo indipendenti per PC e console.Ecco il comunicato ufficiale:inè ilgioco firmato Zoink Games dopo il successo di Fe, con unmondo di enigmi e battaglie.è ild'esordio della collaborazione di Glowmade con EA Originals, in cui i videogiocatori dovranno stringere una profonda amicizia con un coraggioso eroe robot., dopo il successo di pubblico e critica di A Way Out, punta a uncooperativo di cui presto sarà svelato il nome. Leggi altro...

Eurogamer_it : Electronic Arts annuncia tre nuovi progetti #EAOriginals, e c'è anche il nuovo titolo degli autori di A Way Out! - SerialGamerITA : EA annuncia le partnership per tre nuovi titoli indipendenti #ea #glowmade #lostinrandom #rustheart #zoinkgames - PCGamingit : EA ANNUNCIA LE PARTNERSHIP PER TRE NUOVI TITOLI INDIPENDENTI - -