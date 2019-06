E3 2019 | Ninja Theory conferma ufficialmente il suo fuori di testa Bleeding Edge

eurogamer

(Di domenica 9 giugno 2019) Dopo averci dato un assaggio dell'attesissimo RPG di Obsidian, The Outer Worlds, i ragazzi disono saliti sul palco della conferenza E3di Microsoft per presentareil loro.Si tratta di un frenetico action in terza persona con componente multigiocatore, il tutto condito con un stile decisamente sopra le righe. Il titolo sarà disponibile in versione alpha dal 27 giugno e sarà disponibile al lancio con Xbox Game Pass. Di seguito potete trovare il video dedicato alla (molto probabile) esclusiva Xbox One.Leggi altro...

