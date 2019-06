E3 2019 | Cyberpunk 2077 si mostra in un esplosivo trailer con protagonista Keanu Reeves

eurogamer

(Di domenica 9 giugno 2019) Dopo averto al pubblico alcune chicche molto interessanti, il nostro Phil Spencer ha dato il via alle danze con un nuovo eddedicato a, nuovo ed ambizioso progetto di CD Projekt. Il videoquello che sembra essere uno dei primi momenti del gioco (in termini di evoluzione della trama) e ci porta a fare la conoscenza di un misterioso e carismatico personaggio... interpretato dal famosissimo. Come se non bastasse, lo stessoha fatto la sua comparsa sul palco di questo E3targato Microsoft, annunciando chesarà disponibile dal 16 aprile 2020. Di seguito potete trovare il video dedicato, buona visione!Leggi altro...

