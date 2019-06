Chris Pratt ha sposato Katherine Schwarzenegger

blogo

(Di domenica 9 giugno 2019), divo di Jurassic World e dei Guardiani della Galassia, ha, figlia del grande Arnold. I due si sono giurati amore eterno sabato, a Montecito, in California, come riferito da People."Oggi è il giorno più felice di sempre per. Non ha mai smesso di sorridere. Esembrava stordito dall'eccitazione", ha detto una fonte alla pubblicazione. "Il luogo era bellissimo. Un sacco di fiori e verde ovunque. Un ambiente molto romantico per un matrimonio".ha09 giugno 2019 10:56.

