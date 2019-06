Chris Pratt e la figlia di Schwarzenegger si sono sposati

Chris Pratt ha sposato Katherine Schwarzenegger : Chris Pratt, divo di Jurassic World e dei Guardiani della Galassia, ha sposato Katherine Schwarzenegger, figlia del grande Arnold. I due si sono giurati amore eterno sabato, a Montecito, in California, come riferito da People."Oggi è il giorno più felice di sempre per Katherine. Non ha mai smesso di sorridere. E Chris sembrava stordito dall'eccitazione", ha detto una fonte alla pubblicazione. "Il luogo era bellissimo. Un sacco di fiori e ...

Passengers - cast - curiosità e trama del film con Chris Pratt e Jennifer Lawrence : Metti insieme due delle giovani star del momento, una storia d’amore nello sfondo e tanti effetti speciali, magari ingaggia anche un bravissimo attore per il ruolo più complesso che così non si sbaglia, in aggiunta prendi un super regista e vedi cosa esce: esce Passengers. La pellicola di fantascienza in onda su Rai2 alle 21,20 giovedì 23 maggio merita su MyMovies un lusinghiero 2,79 su 5, per una pellicola che non mantiene fino in fondo ...