Ucciso dal crollo a Napoli | la figlia | «Non faremo sconti ai colpevoli»

Matteo Salvini e il ladro Ucciso dal tabaccaio a Ivrea : "Se avesse fatto il muratore - sarebbe ancora qui" : "Ha tutta la mia solidarietà". Matteo Salvini non ha dubbi: il ministro degli Interni sta con il tabaccaio che ha sparato a tre banditi che hanno provato a fare irruzione nel suo negozio a Pavone Canavese, alle porte di Ivrea. E sul ladro rimasto ucciso nella sparatoria, da palco di un comizio elett

Lecce - l'anziano di Collepasso potrebbe essere stato Ucciso dal figlio in bagno : Emergono nuovi particolari sul dramma di Collepasso, piccolo centro del Leccese, dove mercoledì scorso, Vittorio Leo, 48enne e stimato agente immobiliare, al culmine dell'ennesima lite con il padre Antonio ha ucciso quest'ultimo. Le modalità del delitto sono davvero agghiaccianti, in quanto il soggetto avrebbe lanciato addosso all'89enne, questa l'età della vittima, dell'alcol per poi diventare una torcia umana. Secondo quanto riferito dal ...

Leonardo - Ucciso a Novara dal 'patrigno'/ Il fratello 'per me è morto - deve pagare' : Il fratello di Nicholas, l'uomo accusato di aver ucciso di botte il piccolo Leonardo a Novara, a Pomeriggio 5: 'sempre stato un violento'.

Adesso è libero! Francesco Vaccaro muore a 20 anni Ucciso dall’anemia emolitica : Non c'è l'ha fatta Francesco Vaccaro, il 20enne di Taranto affetto da un'anemia emolitica autoimmune, diventato negli anni un vero e proprio simbolo della lotta ambientale e del quartiere Tamburi, ovvero la zona in cui sorge l'ex Ilva. Figlio di un ex lavoratore dell'acciaieria, Donato, e di una segretaria del Pd, Milena, è morto dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che alla fine non gli ha lasciato scampo. È stata proprio la madre ...

BIMBO Ucciso DI BOTTE/ Nicholas - suicidarti non ti libera dal volto di tuo figlio : Nicholas Musi, il patrigno di Leonardo, il BIMBO di 20 mesi UCCISO la scorsa settimana a Novara, ha tentato il suicidio in carcere

Rissa dopo apprezzamenti a una 15enne : giovane Ucciso dal padre della ragazza : Il ragazzo e raggiunto da una coltellata nel pomeriggio di martedì a piazzale della Stazione del Lido. Sottoposto a un intervento chirurgico, non è però sopravvissuto. La lite per un apprezzamento alla figlia 15enne di un pregiudicato

Roma. Il sardo Davide Marasco Ucciso dal pirata Naim Xhumari : Il suo cuore ha smesso di battere lungo via Casilina. Davide Marasco era un grande lavoratore di 31 anni. Da

Turista Ucciso da uno squalo : la tragedia a pochi metri dal resort : Thomas Smiley, un uomo di 65 anni, è stato attaccato e ucciso da uno squalo mentre stava facendo un bagno vicino alla costa dell’Isola di Maui, nell’arcipelago hawaiano nel Pacifico Centrale. Secondo quanto riportato dalla Cbs, l’uomo si era allontanato di qualche decina di metri dalla riva, sempre rimanendo visibile dal resort di Kaanapali Shores, dove alloggiava. A segnalare l’attacco è stato infatti un altro Turista ma ...

Milano - 43enne Ucciso dal nuovo compagno della ex fidanzata : Un uomo di 43 anni è deceduto questa mattina all'ospedale Niguarda di Milano dopo esser stato accoltellato poco prima nel cortile di una villetta della sua ex fidanzata a Cusano Milanino, alle porte del capoluogo lombardo. È accaduto intorno alle 11 di oggi e i contorni della vicenda sono ancora da definire. Non è chiaro perchè il 43enne si trovasse lì in violazione di una proprietà privata - non si esclude che l'uomo avesse iniziato a ...

