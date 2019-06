Milazzo | grazie a PFU Zero sulle coste italiane raccolti oltre 2 200 kg di PFU in mare e

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, oggi avivo ed EcoTyre,a PFU, la campagna di sensibilizzazione e di raccolta e recupero degli pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati, hanno raccolto complessivamente più di 2.200 kg di gomme giunte a fine vita ine a terra (circa 50 PFU di camion). I subacquei del Blunauta Diving Centere dell’Associazione Dugongo con il supporto della M/B Maestrale diPulito Srl, hanno lavorato per recuperare gli pneumatici inmentre Gummy, la mascotte di EcoTyre, ha coinvolto i ragazzi presenti in giochi e attività di animazione spiegando loro il funzionamento della filiera, le innumerevoli possibilità di riutilizzo delle gomme giunte a fine vitaai benefici ambientali derivanti dalla corretta gestione degli PFU. Un mezzo di EcoTyre condurrà ora gli PFUagli impianti ...

