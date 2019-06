LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-3 | Roland Garros 2019 in DIRETTA | ricomincia la seconda

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Buona prima centrale di0-30 Ancora una stecca di, stavolta con il dritto.finora sta semplicemente rispedendo nell’altro campo la palla. 0-15 Subito uno scambio lungo, vola via il rovescio di. C’è ancora del vento a disturbare. 12:09 Terminato il riscaldamento, si riprende. Ricordiamo il punteggio: 2-6 6-3 1-3, che è al servizio. 12:04 In corso il palleggio di riscaldamento 12:00 Novake Dominicstanno per tornare sul Court Philippe Chatrier 11:55 Cinque minuti alla ripresa delle operazioni sul Court Philippe Chatrier 11:50 Fortunatamente oggi di problemi per la pioggia non dovrebbero essercene, dunque l’incontro appare avviato alla sua definitiva conclusione per trovare lo sfidante in finale di Rafael Nadal. Di finale parlando, va ricordato che la finale ...

OA_Sport : LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-3, Roland Garros 2019 in DIRETTA: si riprende dopo l’interruzione per pioggia - zazoomnews : LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-3 Roland Garros 2019 in DIRETTA: incontro sospeso per pioggia e rimandato a domani! -… - Fprime86 : RT @tennisitaly: LIVE Djokovic-Thiem, nuovo stop per pioggia sul 2-6, 6-3, 1-3 -