Immortal Realms | Vampire Wars è uno strategico dalle atmosfere oscure in arrivo per

(Di sabato 8 giugno 2019) Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Palindrome Interactive hanno annunciato, titoloinper PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Come riporta Gematsu, il gioco arriverà per console a settembre, mentre su PC il lancio è programmato per il primo trimestre del 2020. Consaremo immersi in un mondo mitico pieno di orrori e leggende, un'avventuragotiche e dal gameplay. Ambientato in un mondo oscuro di vampiri in tumulto, dovremo gestire un impero assieme ad un combattimento a turni basato su carte da gioco uniche. Dovremo comandare i nostri eserciti, reclutare nuove unità, sbloccare abilità cruciali e mettere alla prova le nostre abilità tattiche attraverso tre diverse modalità di gioco: la Campagna, la modalità Sandbox open world e la combattuta modalità ...

