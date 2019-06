Il weekend meglio non poteva cominciare | più 40 app e giochi Android in offerta

Oroscopo del weekend 20 e 21 aprile : Leone e Gemelli sottotono - meglio la Vergine : Il fine settimana del 20 e del 21 aprile la Bilancia avrà più possibilità di fare dei passi in avanti con la persona che le piace, ma ancora non sarà arrivato il momento di “buttarsi” in una relazione vera e propria. Ci saranno dei problemi di salute per il Cancro e il Gemelli, mentre il nervosismo potrebbe compromettere la buona riuscita del fine settimana per i Pesci ed il Sagittario. Quest'ultimo in particolare avrà un gran da ...