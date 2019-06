Grey’s Anatomy | Jesse Williams ci sarà anche nelle stagioni 16 e 17

Grey’s Anatomy - Jesse Williams rinnova il contratto per due anni : Grey’s Anatomy, Jesse Williams rinnova il contratto per due anni. Ma probabilmente sarà presente in un numero ridotto di episodi, rispetto al passato.Nella settimana degli Upfront ABC ha rinnovato Grey’s Anatomy per due stagioni, la sedicesima e la diciassettesima, che renderanno la serie il medical drama più longevo della storia della televisione. Se Ellen Pompeo sarà presente in entrambe, avendo esteso il contratto firmato ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo fa una confessione choc : “Un incubo…” : Ellen Pompeo sulle prime stagioni di Grey’s Anatomy: “Sono state un incubo” Protagonista indiscussa di Grey’s Anatomy e senza dubbio tra le attrici più pagate di Hollywood, Ellen Pompeo è nota al grande pubblico per la schiettezza con cui, negli anni, ha portato avanti le sue battaglie per la parità dei sessi in campo lavorativo. Forte di un contratto milionario che la lega alla ABC per altre due stagioni, l’attrice ...

Ellen Pompeo voleva lasciare Grey’s Anatomy per il “set tossico” : rivelazioni shock su 10 anni di problemi e l’addio a Patrick Dempsey : Anche in un ambiente pieno di donne e guidato da donne, non sono mancati in questi anni episodi deplorevoli: Ellen Pompeo voleva lasciare Grey's Anatomy, la serie di cui è protagonista da quindici anni, a causa dell'ambiente "tossico" in cui ha vissuto per molto tempo. L'attrice 49enne ha rivelato che anche sul set di una serie prodotta da una società come la ShondaLand, guidata da una donna progressista ed emancipata come Shonda Rhimes, ...

Grey’s Anatomy - Vernoff : “Meredith e DeLuca non erano nei piani” : Grey’s Anatomy, la Vernoff: “Il nuovo amore di Meredith doveva essere un altro” Sono passate poco più di due settimane dal finale di Grey’s Anatomy, ma le polemiche e i commenti circa gli avvenimenti portati in scena nel corso del venticinquesimo episodio non smettono di far discutere. In particolare, la dichiarazione d’amore di Meredith nei confronti del compagno DeLuca continua a tenere banco. Proprio in occasione ...

Il nuovo amore di Meredith in Grey’s Anatomy doveva essere un altro - rimpiazzato con DeLuca dopo un imprevisto : La scelta del nuovo amore di Meredith in Grey's Anatomy ha avuto una genesi travagliata, visto che gli sceneggiatori hanno cambiato idea in corsa a causa di un imprevisto che ha scombinato i loro piani. Inizialmente, infatti, non era previsto che fosse Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) il dottore destinato a far innamorare nuovamente la protagonista del medical drama, ma un personaggio nuovo di zecca. Nello specifico, un medico europeo, che ...

Jesse Williams di Grey’s Anatomy sbarca a Broadway - Jackson Avery tornerà nella sedicesima stagione? : La notizia che Jesse Williams di Grey's Anatomy sbarca a Broadway per prendere parte alla commedia Take Me Out ha innescato una serie di speculazioni sulla sua presenza nella sedicesima stagione della serie, soprattutto alla luce del finale dell'ultima stagione che ha visto il suo personaggio, Jackson Avery, sparire nella nebbia in autostrada. L'attore si cimenterà nella commedia in scena a Broadway a partire da aprile 2020 e questo ...

Grey’s Anatomy 15×23 - anticipazioni : “Quel che ho fatto per amore” - news e trama : Quel che ho fatto per amore (What I Did For Love) è il ventitreesimo episodio della quindicesima stagione di GREY’S ANATOMY, che Fox Life manda in onda lunedì 3 giugno 2019 alle 21.05. Si tratta di un nuovo crossover con lo spin-off Station 19. GREY’S ANATOMY: “Quel che ho fatto per amore”, spoiler Schmitt soccorre un uomo per strada davanti a un negozio di fiori e prontamente lo fa trasportare al pronto soccorso: si tratta di Lucas Ripley, capo ...

Grey’s Anatomy 15 su Fox Life a un passo dal finale di stagione negli episodi del 3 e 10 giugno : trame e promo : Grey's Anatomy 15 su Fox Life si avvia verso il finale di stagione con gli episodi in onda a giugno: la programmazione italiana del medical drama, in esclusiva sul canale 114 di Sky, sta per concludersi con gli ultimi tre appuntamenti. I medici del Grey Sloan Memorial Hospital, a un passo dal finale di stagione che negli Stati Uniti è andato in onda il 16 maggio, si ritrovano alle prese con una serie di dichiarazioni d'amore tra un caso ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×23 su Sky : la Grey rischia la carriera : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×23 su FoxLife: la trama La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy si sta ufficialmente avviando verso la conclusione anche per quanto riguarda la programmazione italiana. Questa sera su FoxLife andrà, infatti, in onda l’episodio numero 23 che oltre ad introdurre alcuni temi che caratterizzeranno il finale di stagione, proporrà quello che gli sceneggiatori hanno definito il crossover più ...

Il personaggio di Levi Schmitt in Grey’s Anatomy 15 da etero a gay - Jake Borelli racconta la scelta a sorpresa degli sceneggiatori : Il ruolo di Levi Schmitt in Grey's Anatomy 15 è stato ricco di sorprese anche per il suo interprete Jake Borelli, che da una stagione all'altra si è ritrovato ad interpretare un ragazzo gay senza sapere che lo fosse. L'attore che interpreta il giovane specializzando del Grey Sloan Memorial Hospital ha dichiarato di aver appreso dell'omosessualità del suo personaggio solo quando, nella stagione appena conclusa su ABC, è stata introdotta ...

Grey’s Anatomy : la Vernoff difende Meredith e DeLuca dalle critiche : La Vernoff difende Meredith ed Andrew: “Se DeLuca avesse avuto…” La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy si è conclusa due settimane fa, ma le polemiche e i commenti dei fan circa gli avvenimenti portati in scena nel finale continuano a tenere banco. In particolare, non smette di far discutere la dichiarazione d’amore di Meredith nei confronti del compagno DeLuca. Un colpo di scena che i fan, ancora legati alla ...

Il lieto fine per Teddy e Owen nel finale di Grey’s Anatomy 15 non era previsto all’inizio della stagione : Tra i momenti più attesi del finale di stagione di Grey's Anatomy 15, c'è stato quello della nascita della figlia di Teddy e Owen, arricchita dalla dichiarazione d'amore di Hunt alla neomamma con tanto di promessa di voler condividere la vita da genitori insieme. La scena è stata fin troppo caricata di romanticismo, con la dichiarazione di Owen di aver amato Teddy fin dal loro primo incontro (sebbene nel frattempo sia stato con Beth, Cristina ...

Da Grey’s Anatomy a Modern Family : ecco i protagonisti di Saturday Pride su FoxLife - il prime time dedicato al mondo LGBTQ : Importanti novità in arrivo su FoxLife che in vista del Pride di giugno si riveste dei colori dell'arcobaleno riportando in prima serata alcuni momenti simbolo per il mondo LGBTQ di serie come Grey's Anatomy, Modern Family, Butterfly, A Very Little Scandal e non solo. Al grido di Saturday Pride, FoxLife si prepara a lanciare la sua prima serata arcobaleno al sabato per tutto il mese di giugno con una programmazione ben precisa che non renderà ...

Grey’s Anatomy 15 su FoxLife verso il crossover con Station 19 : anticipazioni episodi del 27 maggio e 1 giugno : A pochi passi dal finale di questa lunga stagione - una delle più ricche di episodi della storia del medical drama - Grey's Anatomy 15 su FoxLife continua la sua corsa con un appuntamento ogni lunedì in prima serata. Il medical drama di Shonda Rhimes, già rinnovato da ABC per altre due stagioni, si avvia verso la conclusione anche in Italia dopo il finale trasmesso lo scorso 16 maggio negli Stati Uniti, che ha lanciato l'appuntamento per ...