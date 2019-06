Come insegnare a un pappagallo a parlare

ideegreen

(Di sabato 8 giugno 2019) Se ne abbiamo acquistato uno, certamente vogliamo saperead un. Non è impossibile e non è nemmeno troppo difficile, in teoria, anche se molto dipende poi dalla razza e dall’indole del singolo esemplare. Esistono dei trucchi e dei metodi universali che possiamo provare, ovviamente il risultato non è assicurato e gioca un ruolo di fondamentale importanza anche il fattore umano e animale. La nostra pazienza, la nostra propensione all’insegnamento e anche il feeling che si crea tra maestro e allievo. (altro…)a unIdee Green.

da7id1 : @PiovonoRoseNoir @Kat_von_P @bussetti_marco @matteosalvinimi Anche perché dato come hanno ridotto la scuola, pensas… - 03932051d93a42f : Risolvere davvero i problemi è molto ma molto più complicato che insegnare agli altri come risolverli.... - Djnc78 : RT @davideterruzzi: Per me, queste ultime settimane col 'caso' allenatore Juventus stanno raccontando molto sul giornalismo sportivo e sull… -