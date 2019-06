Alvaro Bautista Superbike | GP Spagna 2019 | “Dedico la vittoria a mio nonno | è mancato da

Superbike - la Ducati prova a blindare Alvaro Bautista : pronto il rinnovo biennale per lo spagnolo : Il direttore sportivo Paolo Ciabatti ha parlato del futuro di Alvaro Bautista, autentico dominatore del Mondiale di Superbike Il futuro di Alvaro Bautista sarà ancora con la Ducati in Superbike, dove lo spagnolo sta facendo faville in questo Mondiale 2019. Il team di Borgo Panigale ha deciso di prolungare il contratto del proprio pilota, rinnovandolo per i prossimi due anni. A rivelarlo è stato Paolo Ciabatti, intervenuto ai microfoni di ...