Ricalcolo pensioni giugno 2019 | Brambilla “tagli fino al 40%” | parla Brambilla

(Di venerdì 7 giugno 2019)“taglial 40%”,scatta il taglio alla rivalutazione delle(durerà per tre rate quindi anche a luglio e ad agosto); in pratica, molti pensionati dovranno restituire una parte dei soldi ricevuti – in seguito alla rivalutazione dei trattamenti (totale di 100 milioni di euro) – tra gennaio e marzo secondo quanto disposto dall’ultima Legge di Bilancio.: taglio alle “d’oro” Saranno soggette alledi circa 5,6 milioni di italiani, cioè quelli che ricevono un trattamentostico superiore a tre volte il minimo, quindi, da 1.522 euro in su. D’altra parte, sugli assegni la rivalutazione pesa già da aprile: adesso, però, è arrivato il momento di applicarla ai tre mesi precedenti. “Nel mese diviene recuperata la ...

