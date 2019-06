Playtonic annuncia Yooka-Laylee and the Impossible Lair

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) Come vi avevamo accennato nella giornata di oggi,otterrà un seguito in 2.5D dal titoloand the. Lo sviluppatore è, mentre il publisher sarà Team17.Come riportano i colleghi di Eurogamer di seguito potete dare uno sguardo alla sinossi del gioco."In questo nuovo ibrido di avventura platforming,devono combinare le loro abilità per affrontare una serie di livelli in 2.5D stimolanti e vibranti esplorando e risolvendo enigmi in un meraviglioso mondo ultraterreno 3D. In questo gioco entrambi dovranno salvare la Royal Beettalion Guard della Regina Phoebee combattendo i nemici e affrontando meravigliose sfide".Leggi altro...

