I 200 pini di via Ugo La Malfa da abbattere | il WWF di Palermo | «I pini non si toccano»

direttasicilia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Asarebbero a rischio oltre 200 alberi che si trovano lungo via Ugo La. Le grosse piante, dei pino decennali, danno parecchi problemi alla viabilità e stanno danneggiando il manto stradale e i marciapiedi. Dietro alla decisione drastica del comune dici sarebbe una sentenza del tribunale del capoluogo che ordinerebbe l’abbattimento di parte delle piante che arrecano situazioni di pericolo per pedoni e mezzi in transito. Sulla questione interviene la sezione Sicilia Nord Occidentale delll’associazione ambientalista WWF che tiene “relativamente a notizie stampa su previsti tagli della “pineta di via La”, che qualsiasi intervento che preveda l’abbattimento di grandi numeri di alberature è contro ogni logica relativa all’impatto ambientale e alla regolamentazione del verde urbano”. La sezione palermitana del WWF vuole ...

Charlotte3117 : RT @FredLongSworD: @Corvonero75 @PersilQ 70 anni? Fine ciclo vitale? Per un pino? ?? ?? Ma che stracazzo dicono? Ci sono pini domestici di 2… - FredLongSworD : @Corvonero75 @PersilQ 70 anni? Fine ciclo vitale? Per un pino? ?? ?? Ma che stracazzo dicono? Ci sono pini domestici… - palermo24h : I 200 pini di via Ugo La Malfa a rischio abbattimento, danneggiano l’asfalto -