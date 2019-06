Finale Roland Garros 2019 | chi sarà l’avversario di Rafael Nadal? Data | programma | orario

Rafael Nadal ha battuto Roger Federer e si è qualificato alla Finale del Roland Garros : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto lo svizzero Roger Federer 6-3, 6-4, 6-2 nella prima semifinale del Roland Garros e si è qualificato alla finale del torneo parigino, dove affronterà uno fra Novak Djokovic e Dominic Thiem, in campo questo

Uragano Nadal a Parigi - Federer spazzato via senza pietà : 12ª Finale al Roland Garros per Rafa : Lo spagnolo non lascia davvero scampo a Roger Federer, annientandolo in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 La ‘Terra Rossa’ ha un re e si chiama Rafa Nadal, soprattutto quando si gioca a Parigi e in corso c’è il Roland Garros. Lo spagnolo non lascia scampo a Roger Federer, vincendo nettamente una splendida semifinale, caratterizzata da giocate sopraffine e scambi da rimanere senza fiato. AFP/LaPresse Il 39° ...

VIDEO Vondrousova-Konta - semiFinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - la ceca vince in due set : Marketa Vondrousova ha sconfitto Johanna Konta per 7-6 6-5 e si è così qualificata per la Finale femminile del Roland Garros 2019 dove affronterà l’australiana Ashleigh Barty, la ceca ha dimostrato una netta superiorità sulla terra rossa di Parigi ed è così riuscita a imporsi con grande autorevolezza meritandosi l’accesso all’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

VIDEO Barty-Anisimova - semiFinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - l’australiana vince in rimonta : Ashleigh Barty ha sconfitto Amanda Anisimova per 6-7, 6-3, 6-3 e si è così qualificata alla Finale femminile del Roland Garros 2019. L’australiana è riuscita a sconfiggere la next gen statunitense in rimonta e ha così guadagnato il pass per l’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Barty-Anisimova. VIDEO highlights Barty-Anisimova, semifinale Roland Garros ...

Barty-Vondrousova - Finale Roland Garros 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Ashleigh Barty e Marketa Vondrousova si affronteranno nella Finale femminile del Roland Garros 2019 che andrà in scena sabato 8 giugno sulla terra rossa di Parigi. L’australiana ha avuto la meglio sulla statunitense Anisimova per 2-1 mentre la ceca ha liquidato la britannica Konta in due rapidi set e così le due tenniste andranno a caccia della conquista del secondo Slam della stagione, per entrambe si tratterebbe di una prima volta ...

Roland Garros 2019 : Ashleigh Barty vola in Finale a Parigi. La giovane Anisimova cede in tre set : E’ dunque l’australiana Ashleigh Barty a staccare il biglietto per la finale di Parigi al Roland Garros 2019 del tabellone femminile. La numero 8 del mondo ha superato la giovane 17enne statunitense Amanda Anisimova (n.51 del ranking) con il punteggio di 6-7 (4) 6-3 6-3 al termine di un incontro ricco di alti e bassi in 1 ora e 55 minuti di partita. Barty l’ha spuntata con grande determinazione, giocando meglio nei due parziali ...

Roland Garros 2019 : prima Finale Slam per Marketa Vondrousova - battuta Johanna Konta in due set : La mancina ceca Marketa Vondrousova è stata la prima a qualificarsi per la finale femminile del Roland Garros 2019, al termine di un incontro durato un’ora e 45 minuti ha battuto col punteggio di 7-5 7-6 la britannica Johanna Konta. L’inizio è terrificante per Vondrousova che nel primo game perde il servizio a zero buttando un rovescio in mezzo alla rete e commettendo due doppi falli consecutivi. L’emorragia si arresta dopo dieci punti ...

Federer-Nadal al Roland Garros oggi 7 giugno : orario della semiFinale in streaming : Il grande giorno della sfida Federer-Nadal è finalmente arrivato, considerando il fatto che oggi 7 giugno le due leggende del tennis moderno si sfideranno in occasione della semifinale del Roland Garros. In tanti si troveranno in ufficio, a scuola o all'Università, ragion per cui diventa molto importante analizzare una serie di informazioni relative all'orario di inizio del match. Senza dimenticare tutte le dritte del caso per seguire la sfida ...

I tennisti Novak Djokovic e Dominic Thiem giocheranno la seconda semiFinale del Roland Garros : Il tennista serbo Novak Djokovic e l’austriaco Dominic Thiem giocheranno la seconda semifinale del Roland Garros, il torneo francese tra i più importanti del mondo, che fa parte del Grande Slam. Djokovic ha battuto ai quarti di finale il tedesco Alexander Zverev per 7-5,

Roland Garros 2019 - Novak Djokovic soffre un set ma supera agevolmente Zverev. Nona semiFinale a Parigi : Missione compiuta per Novak Djokovic. Il n.1 del mondo ritorna per la prima volta dal 2016 in semifinale nel Roland Garros, sconfiggendo con il punteggio di 7-6 6-2 6-2 in 2 ore e 12 minuti il tedesco Alexander Zverev (n.5 del ranking), confermando le sue eccezionali attitudini sul rosso transalpino. Per Nole si tratta della Nona semifinale in questo torneo (il secondo di ogni epoca dietro solo a Nadal a quota 12) e la 35esima negli Slam ...

Roland Garros 2019 - Dominic Thiem spazza via Karen Khachanov e conquista la semiFinale! : Dominic Thiem è il terzo semifinalista del Roland Garros 2019: l’austriaco spazza via il russo Karen Khachanov con il nettissimo punteggio di 6-2 6-4 6-2 nei quarti di finale in appena un’ora e cinquanta minuti di gioco e domani sfiderà il numero uno del seeding e del mondo, il serbo Novak Djokovic. Nel primo set parte al servizio il russo ma l’austriaco trova lo strappo nel terzo game, quando si procura tre palle break ...

Roland Garros – Zverev dà battaglia per un set - poi è Djokovic show : Nole è in semiFinale! : Novak Djokovic supera Alexander Zverev in 3 set e accede alla semifinale del Roland Garros: il numero 1 al mondo affronterà Dominic Thiem Dopo 2 ore e 12 minuti di match, Novak Djokovic piega le resistenze di Alexander Zverev e accede alla semifinale del Roland Garros. Il tennista serbo, numero 1 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 3 set sul talentino tedesco capace di dare battaglia solo nel primo periodo di gioco (7-5). Vinto ...