Virtua Racing e Wonder Boy Monster Land arrivano su Nintendo Switch

(Di giovedì 6 giugno 2019)Boy:sono i prossimi titoli che arricchiranno la rosa della raccolta SEGA Ages a partire dal 27 giugno 2019! La versione SEGA AGES diripropone un glorioso classico da sala giochi in un’edizione estremamente migliorata, con un framerate superiore, una draw distance maggiore, matchmaking online (con classifiche) e una meccanica di replay assente nella versione originale. Inoltre, il gioco supporta il multiplayer locale fino a un massimo di 8 giocatori IN CONTEMPORANEA, un modo perfetto per rivivere l’adrenalinica esperienza arcade in compagnia dei tuoi amici! La versione SEGA AGES diBoy:include diversi miglioramenti, come il “Power Up New Game” (New Game Plus), una funzione che può essere attivata in ogni momento, anche senza finire ...

AkibaGamers : La linea SEGA AGES si arricchirà questo mese con due nuovi titoli, Virtua Racing e Wonder Boy: Monster Land. - nakardo : Ciao @NintendoItalia, quando sarà il rilascio di Sega Ages Virtua Racing? — non c’e la faccio più ad aspettare! ?? -